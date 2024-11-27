МСЕК ліквідовують: що буде на Харківщині натомість і куди переведуть персонал
На Харківщині «Обласний центр медико-соціальної експертизи» планують приєднати до обласної клінічної лікарні.
Це питання обговорювали на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, передає пресслужба Харківської облради.
«МСЕК ліквідовують, замість нього будуть створені експертні команди в кластерних і надкластерних лікарнях. Коли весь персонал МСЕК буде переведено до обласної лікарні, їм запропонуються посади лікарів, інші посади згідно з постановою Кабміну, яка вийшла 15.11, вони не мають права займати», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я ХОВА Тетяна Деменко.
Вона також пояснила, що голови МСЕКів не мають права бути членами новостворених експертних команд.
Питання про приєднання обласного центру медико-соціальної експертизи до обласної клінічної лікарні погодили вісім членів комісії – тепер його мають винести на засідання сесії.
Нагадаємо, медико-соціальні експертні комісії мають бути ліквідовані в Україні з 31 грудня 2024 року. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський після засідання РНБО, присвяченого ситуації з МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині «Обласний центр медико-соціальної експертизи» планують приєднати до обласної клінічної лікарні.".