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МСЕК ліквідовують: що буде на Харківщині натомість і куди переведуть персонал

Суспільство 14:35   27.11.2024
Вікторія Яковенко
МСЕК ліквідовують: що буде на Харківщині натомість і куди переведуть персонал Фото: пресслужба Харківської облради

На Харківщині «Обласний центр медико-соціальної експертизи» планують приєднати до обласної клінічної лікарні.

Це питання обговорювали на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, передає пресслужба Харківської облради.

«МСЕК ліквідовують, замість нього будуть створені експертні команди в кластерних і надкластерних лікарнях. Коли весь персонал МСЕК буде переведено до обласної лікарні, їм запропонуються посади лікарів, інші посади згідно з постановою Кабміну, яка вийшла 15.11, вони не мають права займати», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я ХОВА Тетяна Деменко.

Вона також пояснила, що голови МСЕКів не мають права бути членами новостворених експертних команд.

Питання про приєднання обласного центру медико-соціальної експертизи до обласної клінічної лікарні погодили вісім членів комісії – тепер його мають винести на засідання сесії.

Нагадаємо, медико-соціальні експертні комісії мають бути ліквідовані в Україні з 31 грудня 2024 року. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський після засідання РНБО, присвяченого ситуації з МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 14:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині «Обласний центр медико-соціальної експертизи» планують приєднати до обласної клінічної лікарні.".