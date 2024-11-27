Live
  • Ср 27.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.5
  • EUR 43.68

МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал

Общество 14:35   27.11.2024
Виктория Яковенко
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал Фото: пресс-служба Харьковского областного совета

На Харьковщине «Областной центр медико-социальной экспертизы» планируют присоединить к областной клинической больнице.

Этот вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, материнству и детству, передает пресс-служба Харьковского облсовета.

«МСЭК ликвидируют, вместо него будут созданы экспертные команды в кластерных и сверхкластерных больницах. Когда весь персонал МСЭК будет переведен в областную больницу, им предложат должности врачей, другие должности согласно вышедшему 15.11 постановлению Кабмина они не имеют права занимать», — отметила директор департамента здравоохранения ХОВА Татьяна Деменко.

Она также объяснила, что главы МСЭКов не имеют права быть членами новосозданных экспертных команд.

Вопрос о присоединении областного центра медико-социальной экспертизы к областной клинической больнице согласовали восемь членов комиссии – теперь его должны вынести на заседание сессии.

Напомним, медико-социальные экспертные комиссии должны быть ликвидированы в Украине с 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, посвященного ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных госорганов с получением инвалидности.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Коваленко: РФ недалеко от прямой трассы на Купянск, до города – два километра
Коваленко: РФ недалеко от прямой трассы на Купянск, до города – два километра
27.11.2024, 09:53
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
27.11.2024, 13:52
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
27.11.2024, 07:53
О последствиях ночного удара по Дергачам проинформировал Синегубов
О последствиях ночного удара по Дергачам проинформировал Синегубов
27.11.2024, 08:50
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
26.11.2024, 16:25
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
27.11.2024, 14:35

Новости по теме:

10:50
Укрытие на более 400 человек строят в медучреждении на Харьковщине (фото)
13:26
В больнице умер майор полиции, который был ранен из-за обстрела Харькова 1.11
17:43
Раненых в результате ракетного удара лечат в больницах Харькова (видео)
18:51
Главврача подозревают в растрате 700 тыс гр во время ремонта больницы Харькова
13:38
Что пострадало в харьковской больнице, возле которой попал КАБ (видео)

Вы читали новость: «МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 14:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине «Областной центр медико-социальной экспертизы» планируют присоединить к областной клинической больнице.".