МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
На Харьковщине «Областной центр медико-социальной экспертизы» планируют присоединить к областной клинической больнице.
Этот вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, материнству и детству, передает пресс-служба Харьковского облсовета.
«МСЭК ликвидируют, вместо него будут созданы экспертные команды в кластерных и сверхкластерных больницах. Когда весь персонал МСЭК будет переведен в областную больницу, им предложат должности врачей, другие должности согласно вышедшему 15.11 постановлению Кабмина они не имеют права занимать», — отметила директор департамента здравоохранения ХОВА Татьяна Деменко.
Она также объяснила, что главы МСЭКов не имеют права быть членами новосозданных экспертных команд.
Вопрос о присоединении областного центра медико-социальной экспертизы к областной клинической больнице согласовали восемь членов комиссии – теперь его должны вынести на заседание сессии.
Напомним, медико-социальные экспертные комиссии должны быть ликвидированы в Украине с 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, посвященного ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных госорганов с получением инвалидности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, МСЭК, облсовет, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине «Областной центр медико-социальной экспертизы» планируют присоединить к областной клинической больнице.".