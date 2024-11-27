МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал

На Харьковщине «Областной центр медико-социальной экспертизы» планируют присоединить к областной клинической больнице.

Этот вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, материнству и детству, передает пресс-служба Харьковского облсовета.

«МСЭК ликвидируют, вместо него будут созданы экспертные команды в кластерных и сверхкластерных больницах. Когда весь персонал МСЭК будет переведен в областную больницу, им предложат должности врачей, другие должности согласно вышедшему 15.11 постановлению Кабмина они не имеют права занимать», — отметила директор департамента здравоохранения ХОВА Татьяна Деменко.

Она также объяснила, что главы МСЭКов не имеют права быть членами новосозданных экспертных команд.

Вопрос о присоединении областного центра медико-социальной экспертизы к областной клинической больнице согласовали восемь членов комиссии – теперь его должны вынести на заседание сессии.

Напомним, медико-социальные экспертные комиссии должны быть ликвидированы в Украине с 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, посвященного ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных госорганов с получением инвалидности.