Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили (відео)

У Харкові завершили ліквідацію пожежі, яка почалася рано-вранці та затягла димом кілька районів.

“О 16:50 пожежу в Холодногірському районі міста Харкова ліквідовано. На місці події працювало 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, близько сьомої ранку 8 червня в Харкові спалахнули відходи з пластмаси та поліетиленова плівка на Холодній горі. Полум’я перекинулося на сусідні будинки. Вогонь охопив близько 1800 квадратних метрів, а гасила його майже сотня рятувальників.