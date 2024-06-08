Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили (відео)
У Харкові завершили ліквідацію пожежі, яка почалася рано-вранці та затягла димом кілька районів.
“О 16:50 пожежу в Холодногірському районі міста Харкова ліквідовано. На місці події працювало 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, близько сьомої ранку 8 червня в Харкові спалахнули відходи з пластмаси та поліетиленова плівка на Холодній горі. Полум’я перекинулося на сусідні будинки. Вогонь охопив близько 1800 квадратних метрів, а гасила його майже сотня рятувальників.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершили ліквідацію пожежі, яка почалася рано-вранці та затягла димом кілька районів".