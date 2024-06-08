Масштабный пожар в Харькове полностью потушили (видео)

В Харькове завершили ликвидацию пожара, который начался рано утром и заволок дымом несколько районов.

«В 16:50 пожар в Холодногорском районе города Харькова ликвидирован. На месте происшествия работало 17 единиц пожарноспасательной техники и 87 спасателей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, около семи утра 8 июня в Харькове загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка на Холодной горе. Пламя перекинулось на соседние здания. Огонь охватил около 1800 квадратных метров, а тушила его почти сотня спасателей.