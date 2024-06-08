Масштабный пожар в Харькове полностью потушили (видео)
В Харькове завершили ликвидацию пожара, который начался рано утром и заволок дымом несколько районов.
«В 16:50 пожар в Холодногорском районе города Харькова ликвидирован. На месте происшествия работало 17 единиц пожарноспасательной техники и 87 спасателей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, около семи утра 8 июня в Харькове загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка на Холодной горе. Пламя перекинулось на соседние здания. Огонь охватил около 1800 квадратных метров, а тушила его почти сотня спасателей.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 17:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершили ликвидацию пожара, который начался рано утром и заволок дымом несколько районов".