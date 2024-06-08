Пожар в Харькове тушит почти сотня спасателей (фото)

В Харькове продолжают тушить масштабный пожар, дым от которого виден на весь город.

«Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории — загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка. Пламя распространилось на рядом расположенные здания. Площадь пожара составляет около 1800 кв. м», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Частично повреждены три здания, из них два – это СТО. По состоянию на 10:00 пожар локализовали. Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив.

«На месте происшествия работает 17 единиц пожарноспасательной техники и 87 спасателей. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.