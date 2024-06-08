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Пожежу в Харкові гасить майже сотня рятувальників (фото)

Події 12:32   08.06.2024
Оксана Горун
Пожежу в Харкові гасить майже сотня рятувальників (фото)

У Харкові продовжують гасити масштабну пожежу, дим від якої видно на все місто.

“Сьогодні зранку В Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – загорілися відходи з пластмаси та поліетиленова плівка. Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі. Площа пожежі становить близько 1800 кв.м”, – повідомила пресслужба ДСНС.

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Частково пошкоджені три будівлі, з них дві – це СТО. Станом на 10:00 пожежу локалізували. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.

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“На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. За попередніми даними жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.

Читайте також: Масштабна пожежа в Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)

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пожежа у Харкові 8 червня 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують гасити масштабну пожежу, дим від якої видно на все місто".