Масштабна пожежа в Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)

Пожежа, дим від якої видно в різних районах Харкова, вирує в Холодногірському районі.

Близько 08:00 спалахнули поліетиленова плівка та відходи пластмаси на відкритій території в Холодногірському районі, повідомив “Суспільному” речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його інформацією, вогонь перекинувся на три приміщення, два з яких належать СТО. Загалом пожежа охопила 1800 кв. м.

Відео: соцмережі

Близько 10-ї ранку поширення вогню рятувальники змогли зупинити та зараз продовжують гасити пожежу.

Відео: соцмережі

Інформації щодо постраждалих немає. Причину пожежі з’ясовують.