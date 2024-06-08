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Масштабна пожежа в Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)

Події 11:14   08.06.2024
Оксана Горун
Масштабна пожежа в Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)

Пожежа, дим від якої видно в різних районах Харкова, вирує в Холодногірському районі.

Близько 08:00 спалахнули поліетиленова плівка та відходи пластмаси на відкритій території в Холодногірському районі, повідомив “Суспільному” речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його інформацією, вогонь перекинувся на три приміщення, два з яких належать СТО. Загалом пожежа охопила 1800 кв. м.

Відео: соцмережі

Близько 10-ї ранку поширення вогню рятувальники змогли зупинити та зараз продовжують гасити пожежу.

Відео: соцмережі

Інформації щодо постраждалих немає. Причину пожежі з’ясовують.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа, дим від якої видно в різних районах Харкова, вирує в Холодногірському районі".