Масштабна пожежа в Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)
Пожежа, дим від якої видно в різних районах Харкова, вирує в Холодногірському районі.
Близько 08:00 спалахнули поліетиленова плівка та відходи пластмаси на відкритій території в Холодногірському районі, повідомив “Суспільному” речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його інформацією, вогонь перекинувся на три приміщення, два з яких належать СТО. Загалом пожежа охопила 1800 кв. м.
Відео: соцмережі
Близько 10-ї ранку поширення вогню рятувальники змогли зупинити та зараз продовжують гасити пожежу.
Відео: соцмережі
Інформації щодо постраждалих немає. Причину пожежі з’ясовують.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа, дим від якої видно в різних районах Харкова, вирує в Холодногірському районі".