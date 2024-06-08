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Бої в Глибокому: НГУ показала, як на Харківщині знищують окупантів (відео)

Події 10:16   08.06.2024
Оксана Горун
Бої в Глибокому: НГУ показала, як на Харківщині знищують окупантів (відео)

Аеророзвідники 5-ї Слобожанської бригади НГУ повідомляють, що росіяни ховаються в покинутих цивільними будівлях.

Позаштатною групою аеророзвідки одного зі стрілецьких батальйонів 5-ї Слобожанської бригади НГУ в районі селища Глибоке на Харківському напрямку була виявлена група російських окупантів, що намагалася сховатися у покинутих цивільним населенням будівлях. Після виявлення загарбників, гвардійцями було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції супротивника”, – поінформувала пресслужба бригади.

Екіпаж fpv-дрона знищив позицію росіян разом з особовим складом та боєкомплектом, поінформували гвардійці.

Читайте також: ISW: Українські сили діють у Глибокому на Харківщині

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 10:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники 5-ї Слобожанської бригади НГУ повідомляють, що росіяни ховаються в покинутих цивільними будівлях".