Бої в Глибокому: НГУ показала, як на Харківщині знищують окупантів (відео)

Аеророзвідники 5-ї Слобожанської бригади НГУ повідомляють, що росіяни ховаються в покинутих цивільними будівлях.

“Позаштатною групою аеророзвідки одного зі стрілецьких батальйонів 5-ї Слобожанської бригади НГУ в районі селища Глибоке на Харківському напрямку була виявлена група російських окупантів, що намагалася сховатися у покинутих цивільним населенням будівлях. Після виявлення загарбників, гвардійцями було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції супротивника”, – поінформувала пресслужба бригади.

Екіпаж fpv-дрона знищив позицію росіян разом з особовим складом та боєкомплектом, поінформували гвардійці.