Бої в Глибокому: НГУ показала, як на Харківщині знищують окупантів (відео)
Аеророзвідники 5-ї Слобожанської бригади НГУ повідомляють, що росіяни ховаються в покинутих цивільними будівлях.
“Позаштатною групою аеророзвідки одного зі стрілецьких батальйонів 5-ї Слобожанської бригади НГУ в районі селища Глибоке на Харківському напрямку була виявлена група російських окупантів, що намагалася сховатися у покинутих цивільним населенням будівлях. Після виявлення загарбників, гвардійцями було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції супротивника”, – поінформувала пресслужба бригади.
Екіпаж fpv-дрона знищив позицію росіян разом з особовим складом та боєкомплектом, поінформували гвардійці.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники 5-ї Слобожанської бригади НГУ повідомляють, що росіяни ховаються в покинутих цивільними будівлях".