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Бои в Глубоком: НГУ показала, как на Харьковщине уничтожают оккупантов (видео)

Происшествия 10:16   08.06.2024
Оксана Горун
Бои в Глубоком: НГУ показала, как на Харьковщине уничтожают оккупантов (видео) Иллюстрация: карта DeepState

Аэроразведчики 5-й Слобожанской бригады НГУ сообщают, что россияне прячутся в покинутых гражданскими зданиях.

«Внештатной группой аэроразведки одного из стрелковых батальонов 5-й Слобожанской бригады НГУ в районе поселка Глубокое на Харьковском направлении была обнаружена группа российских оккупантов, пытавшаяся скрыться в покинутых гражданским населением зданиях. После обнаружения захватчиков гвардейцами было принято решение о нанесении огневого поражения по позиции противника», — проинформировала пресс-служба бригады.

Экипаж fpv-дрона уничтожил позицию россиян вместе с личным составом и боекомплектом, проинформировали гвардейцы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 10:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики 5-й Слобожанской бригады НГУ сообщают, что россияне прячутся в покинутых гражданскими зданиях".