Бои в Глубоком: НГУ показала, как на Харьковщине уничтожают оккупантов (видео)
Иллюстрация: карта DeepState
Аэроразведчики 5-й Слобожанской бригады НГУ сообщают, что россияне прячутся в покинутых гражданскими зданиях.
«Внештатной группой аэроразведки одного из стрелковых батальонов 5-й Слобожанской бригады НГУ в районе поселка Глубокое на Харьковском направлении была обнаружена группа российских оккупантов, пытавшаяся скрыться в покинутых гражданским населением зданиях. После обнаружения захватчиков гвардейцами было принято решение о нанесении огневого поражения по позиции противника», — проинформировала пресс-служба бригады.
Экипаж fpv-дрона уничтожил позицию россиян вместе с личным составом и боекомплектом, проинформировали гвардейцы.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики 5-й Слобожанской бригады НГУ сообщают, что россияне прячутся в покинутых гражданскими зданиях".