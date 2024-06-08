Бои в Глубоком: НГУ показала, как на Харьковщине уничтожают оккупантов (видео)

Аэроразведчики 5-й Слобожанской бригады НГУ сообщают, что россияне прячутся в покинутых гражданскими зданиях.

«Внештатной группой аэроразведки одного из стрелковых батальонов 5-й Слобожанской бригады НГУ в районе поселка Глубокое на Харьковском направлении была обнаружена группа российских оккупантов, пытавшаяся скрыться в покинутых гражданским населением зданиях. После обнаружения захватчиков гвардейцами было принято решение о нанесении огневого поражения по позиции противника», — проинформировала пресс-служба бригады.

Экипаж fpv-дрона уничтожил позицию россиян вместе с личным составом и боекомплектом, проинформировали гвардейцы.