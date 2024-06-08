ISW: Украинские силы действуют в Глубоком на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на фронте в Харьковской области — на севере от Харькова и Купянском направлении.

Аналитики, ссылаясь на украинские и российские источники отметили, что в течение 7 июня на севере от Харькова шли позиционные бои. Причем — в той локации, которую россияне ранее «присваивали» себе (селе Глубокое).

«Российский военный блогер заявил, что 7 июня в районе Липцев (к северу от Харькова) продолжались позиционные бои. На геолоцированных кадрах, опубликованных 7 июня, видно, как украинские силы действуют в юго-западной части Глубокого (к северу от Липцев) — после того, как российские военные блогеры ранее заявили, что российские войска находятся в этом районе населенного пункта, — предполагая, что украинские силы провели локальную контратаку», — сообщили в Институте изучения войны.

При этом подтвержденных изменений линии фронта в районе Липцев и Волчанска за прошедшие сутки не было, сообщили в ISW. Но изменения не в пользу Украины есть на Купянском направлении.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Ивановки, хотя ISW еще не получил подтверждения, что российские войска захватили Ивановку, как утверждают российские военные блогеры. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше от Ивановки по фронту шириной до 2,2 км и глубиной до трех километров к северу от населенного пункта, хотя ISW не увидел подтверждения этим утверждениям», — отметили аналитики.

Также оккупанты продолжают бои непосредственно под Купянском — в Синьковке — и продолжают бить по мостам через речку Оскол (недавно удар зафиксировали в районе Кругляковки), пытаясь усложнить логистику для ВСУ.

«Хотя украинские силы пока не продемонстрировали каких-либо признаков серьезных трудностей со снабжением позиций на восточном берегу реки Оскол», — прокомментировали в ISW.