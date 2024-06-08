ISW: Українські сили діють у Глибокому на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про ситуацію на фронті в Харківській області – на півночі від Харкова та Куп’янському напрямку.

Аналітики, посилаючись на українські та російські джерела, зазначили, що протягом 7 червня на півночі від Харкова йшли позиційні бої. Причому – в тій локації, яку росіяни раніше “привласнювали” собі (село Глибоке).

“Російський військовий блогер заявив, що 7 червня в районі Липців (на північ від Харкова) тривали позиційні бої. На геолокованих кадрах, що опубліковані 7 червня, видно, як українські сили діють у південно-західній частині Глибокого (на північ від Липців) – після того, як російські військові блогери раніше заявили, що російські війська перебувають у цьому районі населеного пункту, – припускаючи, що українські сили провели локальну контратаку”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

При цьому підтверджених змін лінії фронту в районі Липців та Волчанська минулої доби не було, повідомили в ISW. Але зміни не на користь України є на Куп’янському напрямку.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 6 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Іванівки, хоча ISW ще не отримав підтвердження, що російські війська захопили Іванівку, як стверджують російські військові блогери. Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися далі від Іванівки фронтом шириною до 2,2 км і глибиною до трьох кілометрів на північ від населеного пункту, хоча ISW не побачив підтвердження цим твердженням”, – зазначили аналітики.

Також окупанти продовжують бої безпосередньо під Куп’янськом – у Синьківці – і продовжують бити по мостах через річку Оскіл (нещодавно удар зафіксували в районі Кругляківки), намагаючись ускладнити логістику для ЗСУ.

“Хоча українські сили поки що не продемонстрували жодних ознак серйозних труднощів із постачанням позицій на східному березі річки Оскіл”, – прокоментували в ISW.