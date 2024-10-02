РФ обстріляла ліс на Харківщині: горять 15 га (фото, відео)
Фото: ХОВА
Близько 13:30 армія РФ обстріляла Куп’янський лісгосп неподалік села Піски-Радьківські.
«Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем – палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання», – повідомили у ХОВА.
Відео: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:30 армія РФ обстріляла Куп’янський лісгосп неподалік села Піски-Радьківські.".