РФ обстріляла ліс на Харківщині: горять 15 га (фото, відео)

Близько 13:30 армія РФ обстріляла Куп’янський лісгосп неподалік села Піски-Радьківські.

«Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем – палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання», – повідомили у ХОВА.

Відео: ХОВА