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РФ обстріляла ліс на Харківщині: горять 15 га (фото, відео)

Події 15:48   02.10.2024
Вікторія Яковенко
РФ обстріляла ліс на Харківщині: горять 15 га (фото, відео) Фото: ХОВА

Близько 13:30 армія РФ обстріляла Куп’янський лісгосп неподалік села Піски-Радьківські.

«Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем – палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання», – повідомили у ХОВА.

Відео: ХОВА

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:30 армія РФ обстріляла Куп’янський лісгосп неподалік села Піски-Радьківські.".