Удар ФАБ по Харкову: прокуратура показала кадри з повітря (відео)

Наслідки удару ФАБ по Київському району Харкова вранці 2 жовтня зафіксували за допомогою дрона.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео у телеграмі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибух у Київському районі пролунав близько четвертої ранку. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, гаражний кооператив та авто. Постраждалих немає. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог скинув на місто ФАБ-250.