Масштабный пожар в Харькове: в ГСЧС сообщили, что горит (видео)
Пожар, дым от которого виден в разных районах Харькова, бушует в Холодногорском районе.
Около 08:00 загорелись полиэтиленовая пленка и отходы пластмассы на открытой территории в Холодногорском районе, сообщил «Суспільному» спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. По его информации, огонь перекинулся на три помещения, два из которых принадлежат СТО. В целом пожар охватил 1800 кв. м.
Видео: соцсети
Около 10 утра распространение огня спасатели смогли остановить и сейчас продолжают тушить пожар.
Видео: соцсети
Информации о пострадавших нет. Причину пожара выясняют.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар, дым от которого виден в разных районах Харькова, бушует в Холодногорском районе".