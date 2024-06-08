Масштабный пожар в Харькове: в ГСЧС сообщили, что горит (видео)

Пожар, дым от которого виден в разных районах Харькова, бушует в Холодногорском районе.

Около 08:00 загорелись полиэтиленовая пленка и отходы пластмассы на открытой территории в Холодногорском районе, сообщил «Суспільному» спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. По его информации, огонь перекинулся на три помещения, два из которых принадлежат СТО. В целом пожар охватил 1800 кв. м.

Видео: соцсети

Около 10 утра распространение огня спасатели смогли остановить и сейчас продолжают тушить пожар.

Видео: соцсети

Информации о пострадавших нет. Причину пожара выясняют.