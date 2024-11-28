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«Увидим, что из этого получится»: в Харькове ликвидировали МСЭК

Общество 13:22   28.11.2024
Виктория Яковенко
«Увидим, что из этого получится»: в Харькове ликвидировали МСЭК Фото: Галина Куц

Депутаты Харьковского областного совета на сессии 28 ноября проголосовали за прекращение деятельности структуры МСЭК.

«МСЭК в Харькове ликвидирован. Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения к Харьковской областной больнице. Увидим, что из этого выйдет», — написала депутат облсовета Галина Куц.

Напомним, ранее в ХОВА объясняли, что Областной центр медико-социальной экспертизы планируют присоединить к Областной клинической больнице. Действующему персоналу МСЭК предложат должности врачей, никакие другие должности занимать они не смогут. Функции МСЭК тем временем перейдут к экспертным командам, которые будут созданы в кластерных и сверхкластерных больницах.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского областного совета на сессии 28 ноября проголосовали за прекращение деятельности структуры МСЭК.".