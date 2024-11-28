«Увидим, что из этого получится»: в Харькове ликвидировали МСЭК

Депутаты Харьковского областного совета на сессии 28 ноября проголосовали за прекращение деятельности структуры МСЭК.

«МСЭК в Харькове ликвидирован. Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения к Харьковской областной больнице. Увидим, что из этого выйдет», — написала депутат облсовета Галина Куц.

Напомним, ранее в ХОВА объясняли, что Областной центр медико-социальной экспертизы планируют присоединить к Областной клинической больнице. Действующему персоналу МСЭК предложат должности врачей, никакие другие должности занимать они не смогут. Функции МСЭК тем временем перейдут к экспертным командам, которые будут созданы в кластерных и сверхкластерных больницах.