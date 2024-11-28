«Увидим, что из этого получится»: в Харькове ликвидировали МСЭК
Фото: Галина Куц
Депутаты Харьковского областного совета на сессии 28 ноября проголосовали за прекращение деятельности структуры МСЭК.
«МСЭК в Харькове ликвидирован. Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения к Харьковской областной больнице. Увидим, что из этого выйдет», — написала депутат облсовета Галина Куц.
Напомним, ранее в ХОВА объясняли, что Областной центр медико-социальной экспертизы планируют присоединить к Областной клинической больнице. Действующему персоналу МСЭК предложат должности врачей, никакие другие должности занимать они не смогут. Функции МСЭК тем временем перейдут к экспертным командам, которые будут созданы в кластерных и сверхкластерных больницах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ликвидировали, МСЭК, сесія, сессия, Харьковский областной совет;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского областного совета на сессии 28 ноября проголосовали за прекращение деятельности структуры МСЭК.".