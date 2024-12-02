МСЕК по-новому: як у Харкові визначатимуть статус інвалідності у 2025 році

У Харківській області погодили перелік із 18 медустанов, в яких з нового року працюватимуть експертні команди. Вони оцінюватимуть стан здоров’я та встановлюватимуть або підтверджуватимуть статус інвалідності замість ліквідованих МСЕК.

На базі кожної із затверджених лікарень працюватимуть щонайменше дві експертні команди, що складатимуться з практикуючих лікарів зі стажем роботи не менше ніж рік. До цих команд не мають право бути включені колишні голови нині функціонуючих МСЕК, а фінансування відбуватиметься через Національну службу здоров’я, розповіла заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

Вона наголосила, що від паперової форми ведення справ відійдуть, оскільки з 1 січня 2025 року планується створення електронної системи. У ній фіксуватимуть усі дії, додаватимуть туди направлення та протоколи. Це має дозволити відстежувати усі етапи розгляду. Склад експертних команд не буде сталим – він формуватиметься індивідуально для кожної справи.

«Коли в електронну систему буде заходити справа, адміністратор в закладі перевірятиме всі наявні документи – достатньо їх чи недостатньо. Буде формувати, як цю справу розглядати згідно з чинними критеріями. Три, скажімо, варіанти – очно, заочно або виїзні команди. Система визначить для справи профільну команду, найближчий доступний час для проведення оцінювання і навіть адміністратор і команди не знатимуть, до якої команди й на який час потрапить ця справа. Індивідуальні дані лікарів та пацієнтів також будуть приховані один від одного до моменту початку оцінювання», – розповіла чиновниця.

До переліку затверджених медзакладів увійшли: Обласна клінічна лікарня, Обласний центр онкології, Обласний фтізіопульмонологічний центр, Центр психічного здоров’я на базі психіатричної лікарні №3, Обласний кардіологічний центр, Обласна травматологічна лікарня, Харківські міські лікарні № 17, 18, 25, а також лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, Балаклійська, Чугуївська, Берестинська, Мерефянська, Дергачівська, Зміївська центральні лікарні, а також Лозівське територіальне медичне об’єднання.

«Якщо це спеціалізовані захворювання, наприклад, онкологія або психіатрія, то за можливості система буде направляти ці справи до спеціалізованих закладів охорони здоров’я. У цих же лікарнях, звісно, можна буде пройти і додаткові обстеження за потреби», — пояснила Логвинова.

Також у майбутньому планується створення центру для оскарження рішень. За словами заступниці начальника ХОВА, для пацієнтів загалом нічого не змінюється і навіть передбачені певні спрощення.

«Не буде потреби проходити всім нам звичну ЛКК, тобто лікарську консультативну комісію. І лікуючий лікар одразу формуватиме і направлятиме весь пакет на розгляд експертної команди у заклад охорони здоров’я, який пацієнт з лікуючим лікарем обирають… Електронне направлення на додаткові обстеження, якщо вони будуть потрібні, будуть формувати вже експертні команди. І якщо не буде потреби, більше ніж один раз на додаткові обстеження ніхто відправляти пацієнта не буде», — зазначила Логвинова.

Водночас заплановані зміни поки не стосуються дітей. Для них статус інвалідності й надалі встановлюватиметься згідно з висновками лікарських консультативних комісій у закладах охорони здоров’я. Для людей, які вже мають безстроковий статус інвалідності, документи залишатимуться чинними і після 1 січня 2025 року.

«Інвалідність зберігається для всіх осіб, кому інвалідність була встановлена пожиттєво. Тобто для пацієнта немає значення, для нього нічого не змінюється. Інвалідність в таких випадках може бути переглянута або за бажанням пацієнта, або за рішенням суду», — розповіла заступниця начальника ХОВА.

Для людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час упровадження нової системи, термін повторного огляду продовжується на шість місяців.

«Для прикладу, вам на березень вже призначений повторний огляд, тут у нас зміни відбуваються, і він переноситься на шість місяців, тобто в червні ви його зможете згідно з чинним законодавством пройти. Якщо з поважних причин не змогли раніше пройти повторний огляд протягом 2022-2024 року, бо в період воєнного стану згідно з чинним законодавством можна було не проходити його поки що, чоловікам 25-60 років з 2-ю та 3-ю групами інвалідністю, цей огляд треба буде пройти до 1 листопада 2025 року, всім іншим – до 1 квітня 2026 року. Є винятки, коли люди перебувають на території, де ведуться активні бойові дії і, звісно, на окупованих територіях. Якщо ваші документи вже у МСЕК і вже призначена дата засідання у 2025 році, у такому випадку справа буде розглянута в ту саму дату, на яку призначено. Просто пацієнту буде повідомлено місце і час проходження процесу оцінювання», — розповіла Логвинова.

Нагадаємо, раніше у ХОВА пояснювали, що Обласний центр медико-соціальної експертизи планують приєднати до Обласної клінічної лікарні. Чинному персоналу МСЕК запропонують посади лікарів, ніякі інші вони обіймати не зможуть. Функції МСЕК тим часом перейдуть до експертних команд, які створять у кластерних і надкластерних лікарнях.