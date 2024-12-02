МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м

В Харьковской области согласовали перечень из 18 медучреждений, в которых с нового года будут работать экспертные команды. Они будут оценивать состояние здоровья и устанавливать или подтверждать статус инвалидности вместо ликвидированных МСЭК.

На базе каждой из утвержденных больниц будут работать как минимум две экспертные команды, состоящие из практикующих врачей со стажем работы не менее года. В эти команды не имеют право быть включены бывшие председатели ныне функционирующих МСЭК, а финансирование будет происходить через Национальную службу здоровья, рассказала замначальника ХОВА Елена Логвинова.

Она отметила, что от бумажной формы ведения дел отойдут, так как с 1 января 2025 года планируется создание электронной системы. В ней будут фиксировать все действия, добавлять туда направления и протоколы. Это должно позволить отслеживать все этапы рассмотрения. Состав экспертных команд не будет постоянным — он будет формироваться индивидуально для каждого дела.

«Когда в электронную систему будет заходить дело, администратор в заведении будет проверять все имеющиеся документы — достаточно их или недостаточно. Будет формировать, как это дело рассматривать согласно действующим критериям. Три варианта — очно, заочно или выездные команды. Система определит для дела профильную команду, ближайшее доступное время для проведения оценки и даже администратор и команды не будут знать, в какую команду и на какое время попадет это дело. Индивидуальные данные врачей и пациентов также будут скрыты друг от друга до момента начала оценивания», — рассказала чиновница.

В перечень утвержденных медучреждений вошли: Областная клиническая больница, Областной центр онкологии, Областной фтизиопульмонологический центр, Центр психического здоровья на базе психиатрической больницы №3, Областной кардиологический центр, Областная травматологическая больница, Харьковские городские больницы № 17, 18, 25, а также больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова, Балаклейская, Чугуевская, Берестинская, Мерефянская, Дергачевская, Змиевская центральные больницы, а также Лозовское территориальное медицинское объединение.

«Если это специализированные заболевания, например, онкология или психиатрия, то по возможности система будет направлять эти дела в специализированные учреждения здравоохранения. В этих же больницах, конечно, можно будет пройти и дополнительные обследования при необходимости», — пояснила Логвинова.

Также в будущем планируется создание центра для обжалования решений. По словам замначальника ХОВА, для пациентов в целом ничего не меняется и даже предусмотрены определенные упрощения.

«Не будет необходимости проходить всем нам привычную ВКК, то есть врачебную консультативную комиссию. И лечащий врач сразу будет формировать и направлять весь пакет на рассмотрение экспертной команды в учреждение здравоохранения, которое пациент с лечащим врачом выбирают… Электронное направление на дополнительные обследования, если они будут нужны, будут формировать уже экспертные команды. И если не будет необходимости, больше одного раза на дополнительные обследования никто отправлять пациента не будет», — отметила заместитель начальника ХОВА.

В то же время запланированные изменения пока не касаются детей. Для них статус инвалидности и в дальнейшем будет устанавливаться согласно выводам врачебных консультативных комиссий в учреждениях здравоохранения. Для людей, которые уже имеют бессрочный статус инвалидности, документы будут оставаться в силе и после 1 января 2025 года.

«Инвалидность сохраняется для всех лиц, кому инвалидность была установлена пожизненно. То есть для пациента не имеет значения, для него ничего не меняется. Инвалидность в таких случаях может быть пересмотрена или по желанию пациента, или по решению суда», — рассказала заместитель начальника ХОВА.

Для людей с инвалидностью, чей повторный осмотр приходится на время внедрения новой системы, срок повторного осмотра продлевается на шесть месяцев.

«Например, вам на март уже назначен повторный осмотр, здесь у нас изменения происходят, и он переносится на шесть месяцев, то в июне вы его сможете согласно действующему законодательству пройти. Если по уважительным причинам вы не смогли раньше пройти повторный осмотр в течение 2022-2024 годов, потому что в период военного положения согласно действующему законодательству можно было не проходить его пока, мужчинам 25-60 лет со 2-й и 3-й группами инвалидности этот осмотр нужно будет пройти до 1 ноября 2025 года, всем остальным — до 1 апреля 2026 года. Есть исключения, когда люди находятся на территории, где ведутся активные боевые действия и, конечно, на оккупированных территориях. Если ваши документы уже в МСЭК и уже назначена дата заседания в 2025 году, в таком случае дело будет рассмотрено в ту же дату, на которую назначено. Просто пациенту сообщат место и время прохождения оценки», — рассказала Логвинова.

Напомним, ранее в ХОВА объясняли, что Областной центр медико-социальной экспертизы планируют присоединить к Областной клинической больнице. Действующему персоналу МСЭК предложат должности врачей, никакие другие должности занимать они не смогут. Функции МСЭК тем временем перейдут к экспертным командам, которые будут созданы в кластерных и сверхкластерных больницах.