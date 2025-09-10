МСЄК убрали, а взятки за фиктивную инвалидность остались – СБУ раскрыла схему

Правоохранители задержали члена экспертного совета врачей, которого подозревают в торговле справками о фиктивной инвалидности, передает пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, 41-летний хирург стационарного отделения одного из территориальных медицинских объединений региона и по совместительству исполняющий обязанности эксперта новой команды по оценке повседневного функционирования личности, организовал преступную схему на Харьковщине.

«К противоправной деятельности врач привлек своего 39-летнего знакомого, бывшего правоохранителя. Его сообщник исполнял роль посредника и подыскивал «клиентов», которые хотели безосновательно получить, изменить или продолжить группу инвалидности. Оперативники задокументировали факт получения злоумышленниками 3,8 тыс. долларов США от двух местных жителей за продолжение инвалидности ІІІ группы без фактического прохождения медицинской комиссии», – пишут правоохранители.

Мужчин задержали «на горячем», когда те делили деньги. Им уже вручили подозрение и теперь фигуранты могут «сесть» на десять лет.

«Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всего круга лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы», – добавили в СБУ.

Напомним, депутаты Харьковского областного совета на сессии 28 ноября проголосовали за прекращение деятельности структуры МСЭК.

Ранее в ХОВА объясняли, что Областной центр медико-социальной экспертизы планируют присоединить к Областной клинической больнице. Действующему персоналу МСЭК предложат должности врачей, никакие другие должности занимать они не смогут. Функции МСЭК тем временем перейдут к экспертным командам, которые будут созданы в кластерных и сверхкластерных больницах.