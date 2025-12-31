В Харькове мужчина 31 декабря стрелял в военнослужащих ТЦК

Нападение произошло в 9 утра 31 декабря в Немышлянском районе, на улице Харьковских Дивизий, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Столкновение с сотрудниками ТЦК случилось на почве проверки документов у водителя автомобиля.

«42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего скрылся с места происшествия», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП.

Военнослужащий ТЦК телесных повреждений не получил, но пуля испортила его форму, отметили полицейские. Чтобы найти стрелка, провели специальную полицейскую операцию. Предполагаемого виновника обнаружили в течение нескольких часов и задержали.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — сообщили в Нацполиции.

Сейчас задержанному готовятся сообщить о подозрении.

Напомним, ранее во Львове мужчина напал на сотрудников ТЦК с ножом. Из-за ранения погиб один из военнослужащих — уроженец Харькова, ветеран АТО Юрий Бондаренко.