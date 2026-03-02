Live

16-летнего одессита подозревают в организации теракта в центре Харькова

Происшествия 12:00   02.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
По данным следствия, 16-летнего одессита завербовали российские спецслужбы, когда тот искал способ легкого заработка в ТГ-каналах. 

Враг пообещал парню деньги, если тот устроит теракт в центре Харькова, передают в УСБУ в Харьковской области.

«Он прибыл в Харьков, где получил от куратора из России координаты тайника, из которого достал четыре килограмма взрывчатки, мобильный телефон и другие комплектующие для СВУ. Затем агент отнес «упаковку» в гостиничный номер, чтобы собрать самодельную бомбу по инструкции от российского спецслужбиста», – пишут силовики.

Задержали вероятного агента ГРУ в Харькове

После этого россияне должны были передать парню локацию квартиры и ключи от нее, чтобы вероятный предатель мог установить там взрывчатку, а также оставить телефон с удаленным доступом.

Задержали вероятного агента ГРУ в Харькове

«Далее рашисты должны были организовать фейковый вызов на 102, чтобы «заманить» полицейский патруль на место спланированного теракта и взорвать стражей порядка», – добавили в СБУ.

Задержали вероятного агента ГРУ в Харькове

Однако правоохранители заранее раскрыли вражеский замысел и задержали парня в отеле, пока тот заканчивал изготовление взрывчатки. Во время обысков у задержанного также изъяли самодельную бомбу и смартфон с доказательствами работы на врага. Парню уже вручили подозрение. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
