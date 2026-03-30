Двух монахов в Харькове подозревают в преступлениях против детей: подробности

Общество 14:30   30.03.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители задержали в Харькове двух представителей одной из религиозных громад Харьковской епархии УПЦ (МП). Следствие считает, что мужчины причастны к преступлениям против половой свободы и неприкосновенности детей.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты — двое монахов мужского монастыря, которые действовали отдельно, однако были осведомлены о преступлениях друг друга.

«Один из них, 52-летний монах, занимался изготовлением порнографических материалов. Он входил в доверие к детям, в частности приглашал их к месту жительства, после чего совершал в отношении их противоправные действия и фиксировал это на собственный телефон», — установили правоохранители.

Фигуранта задержали по месту жительства. Во время обыска силовики изъяли мобильные телефоны с доказательствами. По результатам проведенной экспертизы подтверждено, что изъятые материалы носят порнографический характер.

Другой фигурант – 24-летний иеромонах этого же монастыря. СБУ сообщает, что его подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.

52-летнему монаху сообщили о подозрении по чч. 1, 3 ст. 301-1 УКУ (изготовление детской порнографии и хранение детской порнографии). Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

24-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 155 УКУ (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Читайте также: Обещал мужчине организовать «билет» в Румынию: подозревают бармена в Харькове

Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
30.03.2026, 06:00
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
30.03.2026, 11:45
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
30.03.2026, 07:15
Новости Харькова — главное за 30 марта: обстрелы, завтра отключат отопление
Новости Харькова — главное за 30 марта: обстрелы, завтра отключат отопление
30.03.2026, 14:19
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
28.03.2026, 11:30
Частная ПВО уже сбила на Харьковщине несколько БпЛА – Федоров (видео)
Частная ПВО уже сбила на Харьковщине несколько БпЛА – Федоров (видео)
30.03.2026, 15:19

Новости по теме:

09.03.2026
Нашли 2,5 кг PVP и не только: мужчину задержали в Харькове, что ему «светит»
02.03.2026
16-летнего одессита подозревают в организации теракта в центре Харькова
31.12.2025
В Харькове мужчина 31 декабря стрелял в военнослужащих ТЦК
29.12.2025
Харьковчанин сообщил копам, что убил свою бабушку
20.12.2025
Бросился с ножом на полицейского в Харькове: мужчину задержали


  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 14:30;

