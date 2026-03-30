Двух монахов в Харькове подозревают в преступлениях против детей: подробности
Правоохранители задержали в Харькове двух представителей одной из религиозных громад Харьковской епархии УПЦ (МП). Следствие считает, что мужчины причастны к преступлениям против половой свободы и неприкосновенности детей.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты — двое монахов мужского монастыря, которые действовали отдельно, однако были осведомлены о преступлениях друг друга.
«Один из них, 52-летний монах, занимался изготовлением порнографических материалов. Он входил в доверие к детям, в частности приглашал их к месту жительства, после чего совершал в отношении их противоправные действия и фиксировал это на собственный телефон», — установили правоохранители.
Фигуранта задержали по месту жительства. Во время обыска силовики изъяли мобильные телефоны с доказательствами. По результатам проведенной экспертизы подтверждено, что изъятые материалы носят порнографический характер.
Другой фигурант – 24-летний иеромонах этого же монастыря. СБУ сообщает, что его подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.
52-летнему монаху сообщили о подозрении по чч. 1, 3 ст. 301-1 УКУ (изготовление детской порнографии и хранение детской порнографии). Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.
24-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 155 УКУ (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двух монахов в Харькове подозревают в преступлениях против детей: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 14:30;