Двух монахов в Харькове подозревают в преступлениях против детей: подробности

Правоохранители задержали в Харькове двух представителей одной из религиозных громад Харьковской епархии УПЦ (МП). Следствие считает, что мужчины причастны к преступлениям против половой свободы и неприкосновенности детей.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты — двое монахов мужского монастыря, которые действовали отдельно, однако были осведомлены о преступлениях друг друга.

«Один из них, 52-летний монах, занимался изготовлением порнографических материалов. Он входил в доверие к детям, в частности приглашал их к месту жительства, после чего совершал в отношении их противоправные действия и фиксировал это на собственный телефон», — установили правоохранители.

Фигуранта задержали по месту жительства. Во время обыска силовики изъяли мобильные телефоны с доказательствами. По результатам проведенной экспертизы подтверждено, что изъятые материалы носят порнографический характер.

Другой фигурант – 24-летний иеромонах этого же монастыря. СБУ сообщает, что его подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.

52-летнему монаху сообщили о подозрении по чч. 1, 3 ст. 301-1 УКУ (изготовление детской порнографии и хранение детской порнографии). Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

24-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 155 УКУ (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Продолжаются следственно-оперативные действия.