Харьковчанин сообщил копам, что убил свою бабушку

Происшествия 12:14   29.12.2025
Оксана Горун
Харьковчанин сообщил копам, что убил свою бабушку Изображение создано ИИ

Следователи сообщили о подозрении в умышленном убийстве 52-летнему жителю Харькова. Он сам рассказал о произошедшем полицейским.

«27 декабря во время проведения патрулирования территории Холодногорского района города Харьков полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину. Во время общения он сообщил сотрудникам полиции, что совершил убийство своей бабушки», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Жертва — 88-летняя женщина. По данным следствия, внук нанес ей несколько ударов молотком по голове. Она погибла на месте. О причинах убийства полиция не сообщает. Тело пожилой женщины обнаружили в одном из частных домов Холодногорского района. Подозреваемый сейчас в СИЗО, он может провести за решеткой от 7 до 15 лет.

Читайте также: Убийство из-за ревности на Харьковщине: мужчина проведет в тюрьме 13 лет

Напомним, 30 сентября суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве главного балетмейстера Харьковского театра музкомедии Марии Холодной. Ее тело по частям нашли в лесопосадке и в погребе рядом с заброшенной дачей свекров. Следствие установило: убил Марию ее муж, с которым прожили вместе много лет и имели общего ребенка. Его приговорили к 15 годам лишения свободы — апелляция не помогла.

Автор: Оксана Горун
