Харьковчанин сообщил копам, что убил свою бабушку
Следователи сообщили о подозрении в умышленном убийстве 52-летнему жителю Харькова. Он сам рассказал о произошедшем полицейским.
«27 декабря во время проведения патрулирования территории Холодногорского района города Харьков полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину. Во время общения он сообщил сотрудникам полиции, что совершил убийство своей бабушки», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Жертва — 88-летняя женщина. По данным следствия, внук нанес ей несколько ударов молотком по голове. Она погибла на месте. О причинах убийства полиция не сообщает. Тело пожилой женщины обнаружили в одном из частных домов Холодногорского района. Подозреваемый сейчас в СИЗО, он может провести за решеткой от 7 до 15 лет.
Напомним, 30 сентября суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве главного балетмейстера Харьковского театра музкомедии Марии Холодной. Ее тело по частям нашли в лесопосадке и в погребе рядом с заброшенной дачей свекров. Следствие установило: убил Марию ее муж, с которым прожили вместе много лет и имели общего ребенка. Его приговорили к 15 годам лишения свободы — апелляция не помогла.
