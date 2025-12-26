Убийство из-за ревности на Харьковщине: мужчина проведет в тюрьме 13 лет

Приговор получил житель Харьковщины. В суде правоохранители доказали, что мужчина убил односельчанина, а его тело выбросил на свалку.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2020 года получили заявление от жительницы поселка Золочев о том, что ее 28-летний сын пропал и не выходит на связь.

«Установлено, что к его исчезновению причастен бывший супруг сожительницы потерпевшего. На почве ревности он решил расправиться с «конкурентом». Злоумышленник позвонил новому избраннику женщины и договорился с ним о разговоре», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что во время встречи фигурант ударил односельчанина палкой по голове и телу, от чего тот упал на землю. От полученных травм потерпевший умер.

«Потом осужденный перенес тело убитого в свой автомобиль и вывез его на местную свалку. Он спрятал труп, после чего уехал с места», — добавили в прокуратуре.

Нападавшего задержали в январе 2021 года. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Мужчине назначили 13 лет тюрьмы.

