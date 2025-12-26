Убийство из-за ревности на Харьковщине: мужчина проведет в тюрьме 13 лет
Приговор получил житель Харьковщины. В суде правоохранители доказали, что мужчина убил односельчанина, а его тело выбросил на свалку.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2020 года получили заявление от жительницы поселка Золочев о том, что ее 28-летний сын пропал и не выходит на связь.
«Установлено, что к его исчезновению причастен бывший супруг сожительницы потерпевшего. На почве ревности он решил расправиться с «конкурентом». Злоумышленник позвонил новому избраннику женщины и договорился с ним о разговоре», — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители выяснили, что во время встречи фигурант ударил односельчанина палкой по голове и телу, от чего тот упал на землю. От полученных травм потерпевший умер.
«Потом осужденный перенес тело убитого в свой автомобиль и вывез его на местную свалку. Он спрятал труп, после чего уехал с места», — добавили в прокуратуре.
Нападавшего задержали в январе 2021 года. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Мужчине назначили 13 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Харьковской области задержали 75-летнего мужчину. Правоохранители подозревают его в убийстве супруги. 17 ноября к копам обратился мужчина и сообщил, что его сестра уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Тело 71-летней женщины обнаружили в квартире. Во время общения с правоохранителями муж жертвы сообщил, что между ним и женой возникла ссора. В ходе которой он ударил ее разводным ключом по голове. От полученных травм она умерла.
Читайте также: «Крики стояли постоянно»: будут судить 18 организаторов пыточной в Купянске
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вбивство, приговор, прокуратура, ревности, убийство, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Убийство из-за ревности на Харьковщине: мужчина проведет в тюрьме 13 лет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 12:08;