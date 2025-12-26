Live

Убийство из-за ревности на Харьковщине: мужчина проведет в тюрьме 13 лет

Происшествия 12:08   26.12.2025
Виктория Яковенко
Убийство из-за ревности на Харьковщине: мужчина проведет в тюрьме 13 лет Фото: id-legalgroup.com

Приговор получил житель Харьковщины. В суде правоохранители доказали, что мужчина убил односельчанина, а его тело выбросил на свалку.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2020 года получили заявление от жительницы поселка Золочев о том, что ее 28-летний сын пропал и не выходит на связь.

«Установлено, что к его исчезновению причастен бывший супруг сожительницы потерпевшего. На почве ревности он решил расправиться с «конкурентом». Злоумышленник позвонил новому избраннику женщины и договорился с ним о разговоре», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что во время встречи фигурант ударил односельчанина палкой по голове и телу, от чего тот упал на землю. От полученных травм потерпевший умер.

«Потом осужденный перенес тело убитого в свой автомобиль и вывез его на местную свалку. Он спрятал труп, после чего уехал с места», — добавили в прокуратуре.

Нападавшего задержали в январе 2021 года. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Мужчине назначили 13 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали 75-летнего мужчину. Правоохранители подозревают его в убийстве супруги. 17 ноября к копам обратился мужчина и сообщил, что его сестра уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Тело 71-летней женщины обнаружили в квартире. Во время общения с правоохранителями муж жертвы сообщил, что между ним и женой возникла ссора. В ходе которой он ударил ее разводным ключом по голове. От полученных травм она умерла.

Читайте также: «Крики стояли постоянно»: будут судить 18 организаторов пыточной в Купянске

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории
26.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, обстрелы
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, обстрелы
26.12.2025, 12:11
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
26.12.2025, 09:30
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
25.12.2025, 14:49
СМИ: «американские партнеры» внесли за Дудина залог – свобода была недолгой
СМИ: «американские партнеры» внесли за Дудина залог – свобода была недолгой
26.12.2025, 09:40
«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)
«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)
26.12.2025, 13:26

Новости по теме:

24.12.2025
Угрожали жителям Харьковщины: приговор трем оккупантам
19.12.2025
Харьковчанин «сядет» за продажу оружия: прокуратура обжаловала приговор
18.12.2025
Подростки, до смерти избившие мужчину в Харькове, «сядут» на семь лет
17.12.2025
Наводил удары РФ по СОУ в Харькове: безработный горожанин «сядет» на 8 лет
16.12.2025
Пытал жителей Харьковщины: приговор получил уроженец Белгородщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Убийство из-за ревности на Харьковщине: мужчина проведет в тюрьме 13 лет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил житель Харьковщины. В суде правоохранители доказали, что мужчина убил односельчанина, а его тело выбросил на свалку.".