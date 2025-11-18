Ударил разводным ключом по голове: пенсионера подозревают в убийстве жены
На Харьковщине задержали 75-летнего мужчину. Правоохранители подозревают его в убийстве супруги.
17 ноября к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что его сестра уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Он приехал в ее квартиру, однако дверь никто не открывал. Чтобы проверить, все ли хорошо, заявитель вызвал спасателей для доступа к жилью. После открытия квартиры правоохранители обнаружили тело 71-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. В доме также находился ее 75-летний мужчина. Во время общения с правоохранителями он сообщил, что между ним и женой возникла ссора. В ходе которой он ударил ей разводным ключом по голове. От полученных травм женщина умерла», – выяснили полицейские.
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее подозрение получил 40-летний мужчина в Харьковской области. Следствие полагает, что он убил своего знакомого. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, когда мужчины выпивали на общей кухне в общежитии, между ними возник конфликт. Фигурант схватил нож и нанес несовместимое с жизнью ножевое ранение своему знакомому, установили правоохранители.
