Live

Ударил разводным ключом по голове: пенсионера подозревают в убийстве жены

Общество 13:15   18.11.2025
Виктория Яковенко
Ударил разводным ключом по голове: пенсионера подозревают в убийстве жены Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине задержали 75-летнего мужчину. Правоохранители подозревают его в убийстве супруги.

17 ноября к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что его сестра уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Он приехал в ее квартиру, однако дверь никто не открывал. Чтобы проверить, все ли хорошо, заявитель вызвал спасателей для доступа к жилью. После открытия квартиры правоохранители обнаружили тело 71-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. В доме также находился ее 75-летний мужчина. Во время общения с правоохранителями он сообщил, что между ним и женой возникла ссора. В ходе которой он ударил ей разводным ключом по голове. От полученных травм женщина умерла», – выяснили полицейские.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее подозрение получил 40-летний мужчина в Харьковской области. Следствие полагает, что он убил своего знакомого. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, когда мужчины выпивали на общей кухне в общежитии, между ними возник конфликт. Фигурант схватил нож и нанес несовместимое с жизнью ножевое ранение своему знакомому, установили правоохранители.

Читайте также: Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
18.11.2025, 14:13
Четырьмя «Искандерами» оккупанты атаковали ночью Берестин (фото)
Четырьмя «Искандерами» оккупанты атаковали ночью Берестин (фото)
18.11.2025, 11:17
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
18.11.2025, 06:00
Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин
Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин
18.11.2025, 07:16
РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW
РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW
18.11.2025, 09:31
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
18.11.2025, 14:08

Новости по теме:

25.10.2025
Из Купянска удалось эвакуировать пожилого мужчину
22.03.2025
В Волчанске FPV-дрон ударил рядом с пенсионером, приехавшим покормить собак
07.02.2025
Меняла сувенирные деньги на настоящие: как на Харьковщине обманули пенсионерку
15.01.2025
Пенсионеру с Харьковщины «светит» 10 лет за любовь к СССР в соцсетях
30.10.2024
Думал, что находится в Житомире: пенсионер заблудился на вокзале в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ударил разводным ключом по голове: пенсионера подозревают в убийстве жены», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали 75-летнего мужчину. Правоохранители подозревают его в убийстве супруги.".