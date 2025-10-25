Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Из Купянска удалось эвакуировать пожилого мужчину

Общество 19:27   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из Купянска удалось эвакуировать пожилого мужчину

Несмотря на сложную ситуацию в Купянске, правоохранителям удалось доехать и эвакуировать 65-летнего мужчину, пишут в облуправлении Нацполиции. 

«Эвакуация происходила под риском повторных атак, однако благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских жизнь человека удалось спасти. К проведению операции присоединились подразделения Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины», – написали правоохранители.

В полиции вновь призвали жителей прифронтовых областей не затягивать с решением об эвакуации, а выезжать. За помощью можно обращаться по телефонам 102, а также 067-177-07-40, 095-285-70-12 – официальные контакты спецподразделения «Белый ангел».

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из Купянщины эвакуировали подростка, которого похитили российские оккупанты. Мальчика вывезли еще осенью 2022 года. Из школы-интерната они силой забрали детей и использовали их как живой щит. Таким образом российские военные смогли выехать в  оккупированную часть Луганской области. Впоследствии детей принудительно отвезли в Перевальск Луганской области, где разместили в местном интернате. Откуда детей уже никуда не отпускали. Там 14-летних и 15-летних украинских детей заставляли петь гимн россии и обучать российскую идеологию относительно «освобождения братского народа». Пробыв там три месяца, мальчик нашел момент, когда ему удалось воспользоваться телефоном. Тогда Дмитрий позвонил бабушке и сообщил, где он. Теперь, когда ситуация на Купянском направлении, вновь усложнилась, семья решила уехать на безопасную территорию Украины. Полицейские спецподразделения «Белый Ангел», полиция Харьковской области совместно с представителями отряда быстрого реагирования Харьковщины/Украинский Красный Крест эвакуировали на условно безопасную территорию 70-летнюю женщину вместе с ее уже 17-летним внуком.

Читайте также: Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)
Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)
25.10.2025, 18:40
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
25.10.2025, 17:30
Россияне ударили по детскому саду в Киеве – известно о девяти пострадавших
Россияне ударили по детскому саду в Киеве – известно о девяти пострадавших
25.10.2025, 09:35
Враг заставлял петь гимн и использовал как живой щит: как спасали подростка
Враг заставлял петь гимн и использовал как живой щит: как спасали подростка
25.10.2025, 14:54
«Серьезная угроза»: Коваленко о бомбах, которые могут лететь на Харьковщину
«Серьезная угроза»: Коваленко о бомбах, которые могут лететь на Харьковщину
25.10.2025, 10:35
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
25.10.2025, 20:12

Новости по теме:

25.10.2025
Враг заставлял петь гимн и использовал как живой щит: как спасали подростка
21.10.2025
Машовец подтверждает продвижение военных РФ в Купянске и Волчанске (видео)
20.10.2025
Драпатого назначили «тушить пожар» в Купянске – Коваленко
20.10.2025
Ближайшие недели станут решающими для Купянска – DeepState о ситуации
20.10.2025
Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из Купянска удалось эвакуировать пожилого мужчину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2025 в 19:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на сложную ситуацию в Купянске, правоохранителям удалось доехать и эвакуировать 65-летнего мужчину, пишут в облуправлении Нацполиции. ".