Из Купянска удалось эвакуировать пожилого мужчину

Несмотря на сложную ситуацию в Купянске, правоохранителям удалось доехать и эвакуировать 65-летнего мужчину, пишут в облуправлении Нацполиции.

«Эвакуация происходила под риском повторных атак, однако благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских жизнь человека удалось спасти. К проведению операции присоединились подразделения Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины», – написали правоохранители.

В полиции вновь призвали жителей прифронтовых областей не затягивать с решением об эвакуации, а выезжать. За помощью можно обращаться по телефонам 102, а также 067-177-07-40, 095-285-70-12 – официальные контакты спецподразделения «Белый ангел».

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из Купянщины эвакуировали подростка, которого похитили российские оккупанты. Мальчика вывезли еще осенью 2022 года. Из школы-интерната они силой забрали детей и использовали их как живой щит. Таким образом российские военные смогли выехать в оккупированную часть Луганской области. Впоследствии детей принудительно отвезли в Перевальск Луганской области, где разместили в местном интернате. Откуда детей уже никуда не отпускали. Там 14-летних и 15-летних украинских детей заставляли петь гимн россии и обучать российскую идеологию относительно «освобождения братского народа». Пробыв там три месяца, мальчик нашел момент, когда ему удалось воспользоваться телефоном. Тогда Дмитрий позвонил бабушке и сообщил, где он. Теперь, когда ситуация на Купянском направлении, вновь усложнилась, семья решила уехать на безопасную территорию Украины. Полицейские спецподразделения «Белый Ангел», полиция Харьковской области совместно с представителями отряда быстрого реагирования Харьковщины/Украинский Красный Крест эвакуировали на условно безопасную территорию 70-летнюю женщину вместе с ее уже 17-летним внуком.