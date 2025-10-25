З Куп’янська вдалося евакуювати літнього чоловіка

Попри складну ситуацію в Куп’янську, правоохоронцям вдалося доїхати та евакуювати 65-річного чоловіка, пишуть в облуправлінні Нацполіції.

“Евакуація відбувалася під ризиком повторних атак, однак завдяки злагодженим і професійним діям поліцейських життя людини вдалося врятувати. До проведення операції долучилися підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України”, – написали правоохоронці.

У поліції знову закликали мешканців прифронтових областей не зволікати з рішенням про евакуацію, а виїжджати. За допомогою можна звертатись за телефонами 102, а також 067-177-07-40, 095-285-70-12 – офіційні контакти спецпідрозділу “Білий янгол”.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що з Куп’янщини евакуювали підлітка, якого викрали російські окупанти. Хлопчика вивезли ще восени 2022 року. Зі школи-інтернату вони силою забрали дітей і використовували їх як живий щит. Таким чином, російські військові змогли виїхати в окуповану частину Луганської області. Згодом дітей примусово відвезли до Перевальська Луганської області, де розмістили у місцевому інтернаті. Звідки дітей уже нікуди не відпускали. Там 14-річних та 15-річних українських дітей змушували співати гімн Росії та вивчати російську ідеологію щодо «визволення братнього народу». Пробувши там три місяці, хлопчик знайшов момент, коли йому вдалося скористатися телефоном. Тоді Дмитро подзвонив бабусі та повідомив, де він. Тепер, коли ситуація на Куп’янському напрямку знову ускладнилася, сім’я вирішила поїхати на безпечну територію України. Поліцейські спецпідрозділу «Білий Ангел», поліція Харківської області разом із представниками загону швидкого реагування Харківщини/Український Червоний Хрест евакуювали на умовно безпечну територію 70-річну жінку разом із її вже 17-річним онуком.