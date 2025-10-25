Сьогодні Харків атакував російський FPV-дрон – Терехов (доповнено)

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксований “приліт” безпілотника.

Доповнено о 17:26. Міський голова зазначив, що по Харкову вдарив FPV-дрон.

“Носієм якого, ймовірно, був БпЛА типу «Молнія». Унаслідок події пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон. Постраждалих немає”, – зазначив Терехов.

17:20. За його інформацією, БпЛА типу “Молния” ударив по Київському та Шевченківському районах.

“Інформація уточнюється – наразі з’ясовуються всі обставини. Профільні служби працюють на місці, проводять обстеження територій“, – написав Терехов.

Тривога в Харкові та області пролунала о 15:35. Пізніше, о 16:42, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що виникла загроза удару безпілотника типу “Молния”. Пізніше моніторингові ТГ-канали написали, що у місті було чути вибух.