Сьогодні Харків атакував російський FPV-дрон – Терехов (доповнено)

Події 17:26   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні Харків атакував російський FPV-дрон – Терехов (доповнено)

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксований “приліт” безпілотника. 

Доповнено о 17:26. Міський голова зазначив, що по Харкову вдарив FPV-дрон.

“Носієм якого, ймовірно, був БпЛА типу «Молнія». Унаслідок події пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон. Постраждалих немає”, – зазначив Терехов.

17:20. За його інформацією, БпЛА типу “Молния” ударив по Київському та Шевченківському районах.

Інформація уточнюється – наразі з’ясовуються всі обставини. Профільні служби працюють на місці, проводять обстеження територій“, – написав Терехов.

Тривога в Харкові та області пролунала о 15:35. Пізніше, о 16:42, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що виникла загроза удару безпілотника типу “Молния”. Пізніше моніторингові ТГ-канали написали, що у місті було чути вибух.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксований “приліт” безпілотника. ".