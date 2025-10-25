Шестеро людей, які отримали поранення через агресію РФ, у лікарні – ХОВА

Про поранених, яких досі госпіталізовано після останніх обстрілів росіян, розповіла речниця ХОВА Ганна Гонтар.

За її даними, двоє людей, які напередодні зазнали поранень через удар по Індустріальному району, досі госпіталізовані. При цьому один із них – у тяжкому стані. Перебувають у лікарні й постраждалі внаслідок удару по дитячому садку у центрі Харкова.

“Крім того, в лікарні під наглядом медиків залишаються 59-річний та 66-річний чоловіки, які зазнали вибухових травм внаслідок удару ворожого БпЛА близько 16 год. в Харкові. Лікарі оцінюють їх стан як стабільний“, – уточнила Гонтар.

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові 22 жовтня. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Увечері стало відомо, що одна дитина з садка постраждала, п’ятирічна дівчинка. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.

Вже 24 жовтня вибухи в Харкові пролунали близько 11:00. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що обласний центр атакували шість КАБів. Усі влучання – в Індустріальному районі, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок «прильотів» горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 м кв. За останніми даними, постраждали десять людей.

Ще двоє чоловіків отримали поранення 24 жовтня увечері – через підрив невідомого пристрою. У Харкові серед білого дня сталася надзвичайна подія – двоє чоловіків постраждали через те, що підірвався невідомий пристрій. «59-річний та 66-річний чоловіки отримали вибухові травми. Їх госпіталізували. Наразі лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу», – заявив голова Харківської ОВА. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що о 15:56 сталося влучання ворожого дрона «Ланцет» у причіп одного з транспортних підприємств. Внаслідок удару постраждали двоє людей..