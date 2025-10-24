Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)
Двоє чоловіків постраждали внаслідок вибуху у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 18:33. Правоохоронці підтвердили, що БпЛА вдарив по Індустріальному району Харкова, повідомила Нацполіція.
“24 жовтня близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про удар із застосуванням безпілотника в причеп автівки. Внаслідок влучання вибухові поранення отримали двоє чоловіків 59 та 66 років – співробітники комунального підприємства”, – розповіли в Нацполіції.
17:15
У Харкові серед білого дня сталася надзвичайна подія – двоє чоловіків постраждали через те, що підірвався невідомий пристрій.
«59-річний та 66-річний чоловіки отримали вибухові травми. Їх госпіталізували. Наразі лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу», – заявив голова Харківської ОВА.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що о 15:56 сталося влучання ворожого дрона «Ланцет» у причіп одного з транспортних підприємств. Внаслідок удару постраждали двоє людей.
Читайте також: Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, ланцет, Олег Синегубов, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 18:34;