Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)

Двоє чоловіків постраждали внаслідок вибуху у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 18:33. Правоохоронці підтвердили, що БпЛА вдарив по Індустріальному району Харкова, повідомила Нацполіція.

“24 жовтня близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про удар із застосуванням безпілотника в причеп автівки. Внаслідок влучання вибухові поранення отримали двоє чоловіків 59 та 66 років – співробітники комунального підприємства”, – розповіли в Нацполіції.

17:15

У Харкові серед білого дня сталася надзвичайна подія – двоє чоловіків постраждали через те, що підірвався невідомий пристрій.

«59-річний та 66-річний чоловіки отримали вибухові травми. Їх госпіталізували. Наразі лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу», – заявив голова Харківської ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що о 15:56 сталося влучання ворожого дрона «Ланцет» у причіп одного з транспортних підприємств. Внаслідок удару постраждали двоє людей.