Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА

Происшествия 17:16   24.10.2025
Оксана Якушко
Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА

Двое мужчин пострадали в результате взрыва в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Харькове среди бела дня произошло чрезвычайное событие – двое мужчин пострадали из-за подрыва неизвестного устройства.

«59-летний и 66-летний мужчины получили взрывные травмы. Их госпитализировали. Сейчас врачи оказывают раненым всю необходимую помощь», – заявил глава Харьковской ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в 15:56 произошло попадание вражеского дрона «Ланцет» в прицеп одного из транспортных предприятий. В результате удара пострадали два человека.

Оксана Якушко
