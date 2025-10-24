Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА
Иллюстрация: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
Двое мужчин пострадали в результате взрыва в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Харькове среди бела дня произошло чрезвычайное событие – двое мужчин пострадали из-за подрыва неизвестного устройства.
«59-летний и 66-летний мужчины получили взрывные травмы. Их госпитализировали. Сейчас врачи оказывают раненым всю необходимую помощь», – заявил глава Харьковской ОВА.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в 15:56 произошло попадание вражеского дрона «Ланцет» в прицеп одного из транспортных предприятий. В результате удара пострадали два человека.
Читайте также: Последствия ударов КАБ по Харькову: бомб было шесть, пострадавших десять 📹
