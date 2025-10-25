Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА

О раненых, которые до сих пор госпитализированы после последних обстрелов россиян, рассказала пресс-секретарь ХОВА Анна Гонтарь.

По ее данным, двое людей, которые накануне получили ранения из-за удара по Индустриальному району, до сих пор госпитализированы. При этом один из них – в тяжелом состоянии. Находятся в больнице и пострадавшие в результате удара по детскому саду в центре Харькова.

«Кроме того, в больнице под наблюдением медиков остаются 59-летний и 66-летний мужчины, которые получили взрывные травмы в результате удара вражеского БпЛА около 16:00 в Харькове. Врачи оценивают их состояние как стабильное», – уточнила Гонтарь.

Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.

Уже 24 октября взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что областной центр атаковали шесть КАБов. Все попадания – в Индустриальном районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» горели два гаражных бокса и автомобиля на общей площади 150 м кв. По последним данным, пострадали десять человек.

Еще двое мужчин получили ранения 24 октября вечером – из-за подрыва неизвестного устройства. В Харькове среди бела дня произошло чрезвычайное событие – двое мужчин пострадали из-за подрыва неизвестного устройства. 59-летний и 66-летний мужчины получили взрывные травмы. Их госпитализировали. Сейчас врачи оказывают раненым всю необходимую помощь, – заявил глава Харьковской ОВА. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в 15:56 произошло попадание вражеского дрона «Ланцет» в прицеп одного из транспортных предприятий. В результате удара пострадали два человека.