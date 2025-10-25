Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА

Происшествия 11:52   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

О раненых, которые до сих пор госпитализированы после последних обстрелов россиян, рассказала пресс-секретарь ХОВА Анна Гонтарь.

По ее данным, двое людей, которые накануне получили ранения из-за удара по Индустриальному району, до сих пор госпитализированы. При этом один из них – в тяжелом состоянии. Находятся в больнице и пострадавшие в результате удара по детскому саду в центре Харькова.

«Кроме того, в больнице под наблюдением медиков остаются 59-летний и 66-летний мужчины, которые получили взрывные травмы в результате удара вражеского БпЛА около 16:00 в Харькове. Врачи оценивают их состояние как стабильное», – уточнила Гонтарь.

Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.

Уже 24 октября взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что областной центр атаковали шесть КАБов. Все попадания – в Индустриальном районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» горели два гаражных бокса и автомобиля на общей площади 150 м кв. По последним данным, пострадали десять человек.

Еще двое мужчин получили ранения 24 октября вечером – из-за подрыва неизвестного устройства. В Харькове среди бела дня произошло чрезвычайное событие – двое мужчин пострадали из-за подрыва неизвестного устройства. 59-летний и 66-летний мужчины получили взрывные травмы. Их госпитализировали. Сейчас врачи оказывают раненым всю необходимую помощь, – заявил глава Харьковской ОВА. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в 15:56 произошло попадание вражеского дрона «Ланцет» в прицеп одного из транспортных предприятий. В результате удара пострадали два человека.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 25 октября: успехи ВСУ, пожары, 13 раненых
Новости Харькова – главное 25 октября: успехи ВСУ, пожары, 13 раненых
25.10.2025, 12:37
Сегодня 25 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 октября 2025: какой праздник и день в истории
25.10.2025, 06:00
Днем будет дождь. Прогноз погоды на 25 октября в Харькове и области
Днем будет дождь. Прогноз погоды на 25 октября в Харькове и области
24.10.2025, 20:00
Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине
Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине
24.10.2025, 19:44
За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов
За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов
25.10.2025, 08:44
В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение
В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение
25.10.2025, 12:50

Новости по теме:

24.10.2025
Харьков атаковали пять КАБов: пожар, есть пострадавшие (дополнено)
22.10.2025
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
21.10.2025
Новости Харькова – главное за 21 октября: массированный удар КАБами по городу
17.10.2025
Взрыв в Немышлянском районе: мужчина привез часть БпЛА из области
14.10.2025
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2025 в 11:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О раненых, которые до сих пор госпитализированы после последних обстрелов россиян, рассказала пресс-секретарь ХОВА Анна Гонтарь.".