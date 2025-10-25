Сегодня Харьков атаковал российский FPV-дрон – Терехов (дополнено)
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксирован «прилет» беспилотника.
Дополнено в 17:26. Мэр отметил, что по Харькову ударил FPV-дрон.
«Носителем которого, вероятно, был БпЛА типа «Молния». В результате происшествия повреждена крыша частного дома и остекления окон. Пострадавших нет», – отметил Терехов.
17:20. По его информации, БпЛА типа «Молния» удар по Киевскому и Шевченковскому районам.
«Информация уточняется – выясняются все обстоятельства. Профильные службы работают на месте, проводят обследование территорий», – написал Терехов.
Тревога в Харькове и области прозвучала в 15:35. Позже, в 16:42, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что возникла угроза удара беспилотника типа «Молния». Позже мониторинговые ТГ-каналы написали, что в городе был слышен взрыв.
