Сегодня Харьков атаковал российский FPV-дрон – Терехов (дополнено)

Происшествия 17:26   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксирован «прилет» беспилотника. 

Дополнено в 17:26. Мэр отметил, что по Харькову ударил FPV-дрон.

«Носителем которого, вероятно, был БпЛА типа «Молния». В результате происшествия повреждена крыша частного дома и остекления окон. Пострадавших нет», – отметил Терехов.

17:20. По его информации, БпЛА типа «Молния» удар по Киевскому и Шевченковскому районам.

«Информация уточняется – выясняются все обстоятельства. Профильные службы работают на месте, проводят обследование территорий», – написал Терехов.

Тревога в Харькове и области прозвучала в 15:35. Позже, в 16:42, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что возникла угроза удара беспилотника типа «Молния». Позже мониторинговые ТГ-каналы написали, что в городе был слышен взрыв.

Читайте также: Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
