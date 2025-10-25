Ворог змушував співати гімн, використовував як живий щит: як рятували підлітка
Історію порятунку 17-річного підлітка розповів у Facebook помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Вячеслав Марков.
Хлопчика викрали окупанти ще восени 2022 року. Тоді ЗСУ розпочали операцію з контрнаступу і росіяни втекли з Куп’янська. Зі школи-інтернату вони силою забрали дітей і використовували їх як живий щит. Таким чином, російські військові змогли виїхати в окуповану частину Луганської області.
“Згодом дітей примусово відвезли до місто Перевальськ Луганської області, де розмістили у місцевому інтернаті. Звідки дітей вже ні куди не відпускали. Там, фактично у тюрмі, під тиском озброєних росіян, 14-річних та 15-річних українських дітей змушували співати гімн росії та навчати російську ідеологію щодо “визволення братського народу“, – пише Марков.
Пробувши там три місяці, хлопчик знайшов момент, коли йому вдалося скористатися телефоном. Тоді Дмитро подзвонив бабусі та повідомив, де він.
Відео: Вячеслав Марков/фейсбук
“Пенсіонерка знайшла в себе сили і мужність, вона подолала окуповану територію, де використовуючи усі можливі способи, її все ж вдалося повернути неповнолітнього онука та повернутися в Україну”, – передає Марков.
Однак тепер, коли ситуація на Куп’янському напрямку знову ускладнилася, сім’я вирішила поїхати на безпечну територію України.
“Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» Поліція Харківської області спільно із представниками Загін швидкого реагування Харківщини/Український Червоний Хрест евакуювали до умовно безпечної території 70-річну жінку разом із її вже 17-річним онуком”, – йдеться у повідомленні.
