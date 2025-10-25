Live
  • Сб 25.10.2025
Враг заставлял петь гимн и использовал как живой щит: как спасали подростка

Происшествия 14:54   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг заставлял петь гимн и использовал как живой щит: как спасали подростка Фото: Вячеслав Марков/Facebook

Историю спасения 17-летнего подростка рассказал в Facebook помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

Мальчика похитили оккупанты еще осенью 2022 года. Тогда СУ начали операцию по контрнаступлению и россияне бежали из Купянска. Из школы-интерната они силой забрали детей и использовали их как живой щит. Таким образом российские военные смогли выехать в  оккупированную часть Луганской области.

«Впоследствии детей принудительно отвезли в Перевальск Луганской области, где разместили в местном интернате.
Откуда детей уже никуда не отпускали. Там фактически в тюрьме под давлением вооруженных россиян, 14-летних и 15-летних украинских детей заставляли петь гимн россии и обучать российскую идеологию относительно «освобождения братского народа», – пишет Марков.

Пробыв там три месяца, мальчик нашел момент, когда ему удалось воспользоваться телефоном. Тогда Дмитрий позвонил бабушке и сообщил, где он.

Видео: Вячеслав Марков/Facebook

«Пенсионерка нашла в себе силы и мужество, она преодолела оккупированную территорию, где, используя все возможные способы, все же удалось вернуть несовершеннолетнего внука и вернуться в Украину», – передает Марков.

Однако теперь, когда ситуация на Купянском направлении, вновь усложнилась, семья решила уехать на безопасную территорию Украины.

«Полицейские спецподразделения «Белый Ангел», полиция Харьковской области совместно с представителями отряда быстрого реагирования Харьковщины/Украинский Красный Крест эвакуировали на условно безопасную территорию 70-летнюю женщину вместе с ее уже 17-летним внуком», – говорится в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
