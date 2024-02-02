Крымчанину, воевавшему на стороне РФ на Харьковщине, объявили подозрение
Правоохранители разоблачили 27-летнего крымчанина, который после аннексии полуострова присоединился к войскам РФ и злодействовал в Харьковской и Херсонской областях.
По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленник – уроженец Автономной Республики Крым. В 2008 году он учился в Малоданиловском лицее, по окончании которого поступил в вуз в Одессе. Но в 2014 году по собственному желанию он был отчислен и вернулся в оккупированный полуостров.
Затем мужчина подписал контракт на прохождение военной службы в береговых войсках Черноморского флота ВМФ РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«С марта по сентябрь мужчина находился на Купянском направлении, он производил фильтрацию жителей и обнаруживал «шпионов и партизан». Впоследствии его перебросили на временно захваченную часть Херсона, но из-за большого количества «отказников» и потерь их вернули на доукомплектование в Крым», — отметили правоохранители.
Уже в январе прошлого года злоумышленник снова пытался захватить Купянск и Харьков.
Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агрессия РФ, воевал, крымчанин, підозра., прокуратура, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 27-летнего крымчанина, который после аннексии полуострова присоединился к войскам РФ и злодействовал в Харьковской и Херсонской областях.".