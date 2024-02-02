Крымчанину, воевавшему на стороне РФ на Харьковщине, объявили подозрение

Правоохранители разоблачили 27-летнего крымчанина, который после аннексии полуострова присоединился к войскам РФ и злодействовал в Харьковской и Херсонской областях.

По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленник – уроженец Автономной Республики Крым. В 2008 году он учился в Малоданиловском лицее, по окончании которого поступил в вуз в Одессе. Но в 2014 году по собственному желанию он был отчислен и вернулся в оккупированный полуостров.

Затем мужчина подписал контракт на прохождение военной службы в береговых войсках Черноморского флота ВМФ РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«С марта по сентябрь мужчина находился на Купянском направлении, он производил фильтрацию жителей и обнаруживал «шпионов и партизан». Впоследствии его перебросили на временно захваченную часть Херсона, но из-за большого количества «отказников» и потерь их вернули на доукомплектование в Крым», — отметили правоохранители.

Уже в январе прошлого года злоумышленник снова пытался захватить Купянск и Харьков.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).