Кримчанину, який воював на боці РФ на Харківщині, оголосили підозру

Правоохоронці викрили 27-річного кримчанина, який після анексії півострова приєднався до військ РФ та злодіяв на Харківщині та Херсонщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисник – уродженець Автономної Республіки Крим. У 2008 році він навчався у Малоданилівському ліцеї, після закінчення якого вступив до вишу в Одесі. Але у 2014 році за власним бажанням він був відрахований та повернувся до окупованого півострова.

Потім чоловік підписав контракт на проходження військової служби у берегових військах Чорноморського флоту ВМФ РФ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«З березня по вересень чоловік перебував на Куп’янському напрямку, він здійснював фільтрацію мешканців та виявляв «шпигунів та партизанів». Згодом його перекинули на тимчасово захоплену частину Херсонщини, але через велику кількість «отказников» та втрат їх повернули на доукомплектування в Крим», – зазначили правоохоронці.

Вже в січні торік зловмисник знову намагався захопити Куп’янськ та Харків.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).