Поширювала пропаганду РФ на Харківщині – жінці світить до 15 років за ґратами
На Харківщині колаборантка організувала роботу проросійського телеграм-каналу, повідомили у Нацполіції.
У червні 2022 року 27-річна мешканка селища Козача Лопань, перебуваючи в тимчасово окупованому місті Балаклія Ізюмського району, почала співпрацювати з окупантами.
Жінка обійняла посаду «завідуючої сектором внутрішньої політики тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району».
Вона організувала роботу проросійського телеграм-каналу «Балаклійський телеграф», готувала публікації в ЗМІ, брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади.
До звільнення Балаклійщини порушниця втекла до РФ.
Слідчі заочно повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до 15 років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Балаклія, жінка, Козачья Лопань, коллаборантка, Нацполиция, пропаганда, сми, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 09:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині колаборантка організувала роботу проросійського телеграм-каналу, повідомили у Нацполіції.".