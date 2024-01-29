Поширювала пропаганду РФ на Харківщині – жінці світить до 15 років за ґратами

На Харківщині колаборантка організувала роботу проросійського телеграм-каналу, повідомили у Нацполіції.

У червні 2022 року 27-річна мешканка селища Козача Лопань, перебуваючи в тимчасово окупованому місті Балаклія Ізюмського району, почала співпрацювати з окупантами.

Жінка обійняла посаду «завідуючої сектором внутрішньої політики тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району».

Вона організувала роботу проросійського телеграм-каналу «Балаклійський телеграф», готувала публікації в ЗМІ, брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади.

До звільнення Балаклійщини порушниця втекла до РФ.

Слідчі заочно повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до 15 років.