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Распространяла пропаганду РФ на Харьковщине – женщине светит до 15 лет тюрьмы

Происшествия 09:57   29.01.2024
Оксана Якушко
Распространяла пропаганду РФ на Харьковщине – женщине светит до 15 лет тюрьмы

На Харьковщине коллаборантка организовала работу пророссийского телеграмм-канала, сообщили в Нацполиции.

В июне 2022 года 27-летняя жительница поселка Казачья Лопань, находясь во временно оккупированном городе Балаклея Изюмского района, начала сотрудничать с оккупантами.

Женщина вступила в должность «заведующей сектором внутренней политики временной гражданской администрации Изюмского района».

Она организовала работу пророссийского телеграмм-канала «Балаклейский телеграф», готовила публикации в СМИ, участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей.

До освобождения Балаклейщины нарушительница сбежала в РФ.

Следователи заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 лет до 15 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине коллаборантка организовала работу пророссийского телеграмм-канала, сообщили в Нацполиции.".