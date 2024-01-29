Распространяла пропаганду РФ на Харьковщине – женщине светит до 15 лет тюрьмы
На Харьковщине коллаборантка организовала работу пророссийского телеграмм-канала, сообщили в Нацполиции.
В июне 2022 года 27-летняя жительница поселка Казачья Лопань, находясь во временно оккупированном городе Балаклея Изюмского района, начала сотрудничать с оккупантами.
Женщина вступила в должность «заведующей сектором внутренней политики временной гражданской администрации Изюмского района».
Она организовала работу пророссийского телеграмм-канала «Балаклейский телеграф», готовила публикации в СМИ, участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей.
До освобождения Балаклейщины нарушительница сбежала в РФ.
Следователи заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 лет до 15 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, жінка, женщина, Козачья Лопань, коллаборантка, Нацполиция, пропаганда, сми, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 09:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине коллаборантка организовала работу пророссийского телеграмм-канала, сообщили в Нацполиции.".