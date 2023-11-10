Яблочко от яблоньки: будут судить дочь телевизионщика-предателя из Харькова

Прокуратура передала в суд дело 34-летней харьковчанки, которую обвиняют в коллаборационизме. Нюанс — в том, что ее отец, бывший сотрудник одного из телеканалов Харькова, уже сидит за то же самое.

«Бывший художник-постановщик одного из харьковских телеканалов изготовлял у себя дома открытки с изображением символа латинской буквы «Z» и российского флага. Изготовленные макеты открыток он присылал своей дочери, проживающей в Москве. По данным следствия, его дочь обращалась к высшему российскому политическому руководству и предлагала «творение» своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований «ЛНР», «ДНР», чтобы поддержать их «боевой дух», — напомнили фабулу в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Женщина так озаботилась продвижением «творчества» своего отца, что получила согласие от Министерства обороны РФ на использование этих листовок для «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных сил РФ».

Судить фанатку «русского мира» будут заочно. Дело передали в городской суд Чугуева. А вот ее отец получил реальный срок — 10 лет, приговор ему вынесли в декабре 2022 года.