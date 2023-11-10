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Яблочко от яблоньки: будут судить дочь телевизионщика-предателя из Харькова

Общество 12:38   10.11.2023
Оксана Горун
Яблочко от яблоньки: будут судить дочь телевизионщика-предателя из Харькова Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Прокуратура передала в суд дело 34-летней харьковчанки, которую обвиняют в коллаборационизме. Нюанс — в том, что ее отец, бывший сотрудник одного из телеканалов Харькова, уже сидит за то же самое.

«Бывший художник-постановщик одного из харьковских телеканалов изготовлял у себя дома открытки с изображением символа латинской буквы «Z» и российского флага. Изготовленные макеты открыток он присылал своей дочери, проживающей в Москве. По данным следствия, его дочь обращалась к высшему российскому политическому руководству и предлагала «творение» своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований «ЛНР», «ДНР», чтобы поддержать их «боевой дух», — напомнили фабулу в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Женщина так озаботилась продвижением «творчества» своего отца, что получила согласие от Министерства обороны РФ на использование этих листовок для «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных сил РФ».

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Судить фанатку «русского мира» будут заочно. Дело передали в городской суд Чугуева. А вот ее отец получил реальный срок — 10 лет, приговор ему вынесли в декабре 2022 года.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 12:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело 34-летней харьковчанки, которую обвиняют в коллаборационизме. Нюанс — в том, что ее отец, бывший сотрудник одного из телеканалов Харькова, уже сидит за то же самое".