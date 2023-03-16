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Дочь экс-сотрудника харьковского телеканала обращалась к Путину

Общество 14:16   16.03.2023
Виктория Яковенко
Дочь экс-сотрудника харьковского телеканала обращалась к Путину Фото: Харьковская областная прокуратура

33-летняя дочь бывшего арт-директора одного из харьковских телеканалов, изготовлявшего открытки с российской символикой, предлагала политруководству РФ «творение» своего отца.

Как установила Харьковская областная прокуратура, женщина, имеющая украинское гражданство, проживает в Москве. Именно туда отец посылал ей свои «творения». Их преступница предлагала Путину и Министерству обороны РФ, чтобы распространить открытки среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований «ЛНР», «ДНР». С целью – поддержать «боевой дух» оккупантов.

В прокуратуре напомнили, что отец фигурантки дела — бывший художник-постановщик одного из харьковских телеканалов, который производил у себя дома открытки с изображением символики латинской буквы «Z» и российского флага. Сейчас мужчина за решеткой.

Арт-директор Харьковского телеканала
Фото: Харьковская областная прокуратура

«В конце мая прошлого года злоумышленница получила согласие от Министерства обороны РФ на использование на бесплатной основе указанных открыток в рамках «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных Сил РФ», — рассказали в прокуратуре.

Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск. Женщине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 14:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летняя дочь бывшего арт-директора одного из харьковских телеканалов, изготовлявшего открытки с российской символикой, предлагала политруководству РФ «творение» своего отца.".