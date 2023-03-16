Дочь экс-сотрудника харьковского телеканала обращалась к Путину

33-летняя дочь бывшего арт-директора одного из харьковских телеканалов, изготовлявшего открытки с российской символикой, предлагала политруководству РФ «творение» своего отца.

Как установила Харьковская областная прокуратура, женщина, имеющая украинское гражданство, проживает в Москве. Именно туда отец посылал ей свои «творения». Их преступница предлагала Путину и Министерству обороны РФ, чтобы распространить открытки среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований «ЛНР», «ДНР». С целью – поддержать «боевой дух» оккупантов.

В прокуратуре напомнили, что отец фигурантки дела — бывший художник-постановщик одного из харьковских телеканалов, который производил у себя дома открытки с изображением символики латинской буквы «Z» и российского флага. Сейчас мужчина за решеткой.

«В конце мая прошлого года злоумышленница получила согласие от Министерства обороны РФ на использование на бесплатной основе указанных открыток в рамках «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных Сил РФ», — рассказали в прокуратуре.

Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск. Женщине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УКУ).