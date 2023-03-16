Донька ексспівробітника харківського телеканалу зверталася до Путіна

33-річна донька колишнього арт-директора одного з харківських телеканалів, який виготовляв листівки з російською символікою, пропонувала політкерівництву РФ «творіння» свого батька.

Як встановила Харківська обласна прокуратура, жінка, яка має українське громадянство, мешкає у Москві. Саме туди батько посилав їй свої “творіння”. Їх злочинниця пропонувала Путіну та Міністерству оборони РФ, щоб поширити листівки серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань “ЛНР”, “ДНР”. З метою – підтримати «бойовий дух» окупантів.

У прокуратурі нагадали, що батько фігурантки справи – колишній художник-постановник одного з харківських телеканалів, який виробляв у себе вдома листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та російського прапора. Нині чоловік за ґратами.

“Наприкінці травня минулого року вона отримала згоду від Міністерства оборони РФ на використання на безоплатній основі вказаних листівок в рамках «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных Сил РФ», – розповіли у прокуратурі.

Вирішується питання про оголошення фігурантки справи у розшук. Жінці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, скоєної за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 ККУ).