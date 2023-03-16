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Донька ексспівробітника харківського телеканалу зверталася до Путіна

Суспільство 14:16   16.03.2023
Виктория Яковенко
Донька ексспівробітника харківського телеканалу зверталася до Путіна Фото: Харківська обласна прокуратура

33-річна донька колишнього арт-директора одного з харківських телеканалів, який виготовляв листівки з російською символікою, пропонувала політкерівництву РФ «творіння» свого батька.

Як встановила Харківська обласна прокуратура, жінка, яка має українське громадянство, мешкає у Москві. Саме туди батько посилав їй свої “творіння”. Їх злочинниця пропонувала Путіну та Міністерству оборони РФ, щоб поширити листівки серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань “ЛНР”, “ДНР”. З метою – підтримати «бойовий дух» окупантів.

У прокуратурі нагадали, що батько фігурантки справи – колишній художник-постановник одного з харківських телеканалів, який виробляв у себе вдома листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та російського прапора. Нині чоловік за ґратами.

Арт-директор Харківського телеканалу
Фото: Харківська обласна прокуратура

“Наприкінці травня минулого року вона отримала згоду від Міністерства оборони РФ на використання на безоплатній основі вказаних листівок в рамках «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных Сил РФ», – розповіли у прокуратурі.

Вирішується питання про оголошення фігурантки справи у розшук. Жінці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, скоєної за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Донька ексспівробітника харківського телеканалу зверталася до Путіна»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 14:16;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річна донька колишнього арт-директора одного з харківських телеканалів, який виготовляв листівки з російською символікою, пропонувала політкерівництву РФ «творіння» свого батька.".