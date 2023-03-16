Депутат сільради на Харківщині “підкуповував виборців” для окупантів
Під суд піде черговий депутат, який став прислужувати загарбникам під час окупації частини Харківської області.
Судитимуть депутата Липецької сільради. Його звинувачують за двома статтями – у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.
“У квітні 2022 року обвинувачений, перебуваючи на території на той час окупованої Липецької об’єднаної територіальної громади, пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого “заместителя начальника Управления Липецкого территориального управления Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Депутат намагався умовити своїх виборців радіти “освободителям”, агітував за референдум про приєднання до РФ і навіть займався “улюбленою справою” депутатів – підкупом виборців.
“Щоб “підкупити” місцеве населення, чоловік організував видачу бензину по талонах під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів. Також він прийняв від представників країни-агресора харчові продукти та будівельні матеріали, щоб надалі розповсюджувати їх серед мешканців громади, аби схилити людей підтримувати рф”, — зазначили в прокуратурі.
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Нині фанат “русского мира” в СІЗО. За ґратами йому загрожує провести від 10 до 12 років. Можливі також заборона обіймати посади терміном від 10 до 15 років та конфіскація майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде черговий депутат, який став прислужувати загарбникам під час окупації частини Харківської області".