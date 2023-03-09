Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне
Прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 45-річного кримінального авторитета на прізвисько “Чиж”, який намагався стати “мером” міста Вовчанськ під час окупації. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
З перших днів окупації Вовчанська “Чиж” співпрацював із представниками ПВК “Вагнер”, які зайняли місто. Від них місцевий мешканець отримав завдання: збирати “данину” із фермерських господарств за можливість працювати, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
Варто зазначити, що збір встановили не в російських рублях, а в доларах – по 50 з кожного гектара землі у користуванні підприємства.
Фермери платили “Чижу” чималі суми – 46, 20 та 60 тисяч доларів, які зрадник передавав загарбникам.
Чоловікові інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 17:18;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 45-річного кримінального авторитета на прізвисько “Чиж”, який намагався стати “мером” міста Вовчанськ під час окупації. Йому загрожує довічне позбавлення волі.".