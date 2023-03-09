Live
  • Четвер 09.03.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🟢

Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне

Суспільство 17:18   09.03.2023
Елена Нагорная
Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне

Прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 45-річного кримінального авторитета на прізвисько “Чиж”, який намагався стати “мером” міста Вовчанськ під час окупації. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

З перших днів окупації Вовчанська “Чиж” співпрацював із представниками ПВК “Вагнер”, які зайняли місто. Від них місцевий мешканець отримав завдання: збирати “данину” із фермерських господарств за можливість працювати, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

Варто зазначити, що збір встановили не в російських рублях, а в доларах – по 50 з кожного гектара землі у користуванні підприємства.

Фермери платили “Чижу” чималі суми – 46, 20 та 60 тисяч доларів, які зрадник передавав загарбникам.

Чоловікові інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Читайте також: Експоліцейський за роботу на РФ на Харківщині може отримати довічне ув’язнення

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

14:35
Терехов: У Харкові сьогодні на тимчасових маршрутах – майже сотня автобусів
13:28
У Харкові водопостачання у повністю відновлять після подачі електроенергії
12:37
Укрзалізниця: 3 харківських потяги запізнюються через ракетний обстріл
11:03
По Харківщині вдарила ракета Х-22 – прокуратура (фото)
04:48
Після удару РФ у деяких районах Харкова проблеми зі світлом – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 17:18;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 45-річного кримінального авторитета на прізвисько “Чиж”, який намагався стати “мером” міста Вовчанськ під час окупації. Йому загрожує довічне позбавлення волі.".