Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне

Прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 45-річного кримінального авторитета на прізвисько “Чиж”, який намагався стати “мером” міста Вовчанськ під час окупації. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

З перших днів окупації Вовчанська “Чиж” співпрацював із представниками ПВК “Вагнер”, які зайняли місто. Від них місцевий мешканець отримав завдання: збирати “данину” із фермерських господарств за можливість працювати, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

Варто зазначити, що збір встановили не в російських рублях, а в доларах – по 50 з кожного гектара землі у користуванні підприємства.

Фермери платили “Чижу” чималі суми – 46, 20 та 60 тисяч доларів, які зрадник передавав загарбникам.

Чоловікові інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).