Експоліцейський за роботу на рф на Харківщині може отримати довічне ув’язнення

Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському, який працював на ворога під час окупації Ізюма, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації міста Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога.

Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників рф і обійняв посаду «исполняющего обязанности старшего участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Він подав власноруч заповнені російською мовою документи, зокрема анкету на працевлаштування, в яких повідомив свої повні анкетні дані, автобіографію, відомості про членів сім’ї, рівень освіти, здобуття військових навичок в період навчання на військовій кафедрі вищого навчального закладу.

На псевдопосаді чоловік відповідав за громадську безпеку, проводив «роз’яснювальну роботу» з місцевим населенням, аби люди не чинили опір російським загарбникам.

Також зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 43-річного колишнього поліцейського з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Ленінському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.