Двом жителям Харкова загрожує довічне за роботу на ворога – прокуратура
До суду передали обвинувальний акт щодо двох мешканців Харкова – жінки та чоловіка, які передавали окупантам інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ в Харківській області.
“Наприкінці лютого цього року 49-річна харків’янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої “ЛНР”. Залишившись у гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області. Жінка запропонувала допомогати їй своєму 49-річному знайомому, на що той погодився. Спільними зусиллями вони шукали інформацію про громадян, які сприяють ЗСУ та правоохоронним органам у війні РФ проти України. Після цього зрадники передавали інформацію через месенджер бойовику так званої “ЛНР”, – нагадали передісторію цієї кримінальної справи у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Водночас зрадники шукали інформацію про співвітчизників, які допомагали ЗСУ та правоохоронцям. Ці дані парочка відправляла через месенджер бойовику так званої “ЛНР”. Так само в стан загарбників йшла інформація про місця дислокації ЗСУ в Харківській області. Тільки її вже слали безпосередньо працівникові головного управління генштабу ЗС РФ.
“Жінка спільно з 49-річним знайомим збирали відомості, а після цього відображали на карті місця розташування українських військових та передавали співробітнику ГУ ГШ ЗС РФ та бойовику “ЛНР”. Крім того, обвинувачена отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі. Виконати доручення ворожа поплічниця не встигла: правоохоронці затримали обох інформаторів, – зазначили прокурори.
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Обидва зрадники зараз у СІЗО. Їх звинувачують за фактом державної зради, скоєної за попередньою змовою групою осіб. Максимальна санкція цієї статті передбачає довічне ув’язнення, мінімальна – 15 років. Також передбачено конфіскацію майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали обвинувальний акт щодо двох мешканців Харкова – жінки та чоловіка, які передавали окупантам інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ в Харківській області".