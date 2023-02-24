Двум жителям Харькова грозит пожизненное за работу на врага — прокуратура
В суд передали обвинительный акт в отношении двух жителей Харькова — женщины и мужчины, которые передавали оккупантам информацию о патриотах и местах дислокации ВСУ в Харьковской области.
«В конце февраля этого года 49-летняя харьковчанка начала общаться со своим бывшим мужем, являющимся боевиком так называемой «ЛНР». Оставшись в хороших отношениях, мужчина попросил женщину помогать ему собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области. Женщина предложила помогать ей своему 49-летнему знакомому, на что он согласился», — напомнили предысторию этого уголовного дела в пресс-службе Харьковской областной прокуратуре.
Вместе предатели искали информацию о соотечественниках, которые помогали ВСУ и правоохранителям. Эти данные парочка отправляла через мессенджер боевику так называемой «ЛНР». Таким же образом в стан захватчиков шла информация о местах дислокации ВСУ в Харьковской области. Только ее уже слали напрямую работнику главного управления генштаба ВС РФ.
«Женщина совместно с 49-летним знакомым собирали сведения, а затем отражали на карте местоположения украинских военных и передавали сотруднику ГУ ГШ ВС РФ и боевику «ЛНР». Кроме того, обвиняемая получила дополнительное задание от представителя страны-агрессора: собрать подробную информацию о сотрудниках СБУ, которые дислоцируются в Чугуевском районе. Выполнить поручение вражеская приспешница не успела: правоохранители задержали обоих осведомителей», — отметили прокуроры.
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Оба предателя сейчас в СИЗО. Их обвиняют по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Максимальная санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение, минимальная — 15 лет. Также предусмотрена конфискация имущества.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали обвинительный акт в отношении двух жителей Харькова — женщины и мужчины, которые передавали оккупантам информацию о патриотах и местах дислокации ВСУ в Харьковской области".