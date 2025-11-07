Live

Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно

Події 13:00   07.11.2025
Вікторія Яковенко
Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 32-річний чоловік. Слідство довело, що він жорстоко вбив дружину і викинув тіло у під’їзд.

Трагедія сталася 1 жовтня 2019 року в одній із квартир на вулиці Василя Мельникова, нагадали в Харківській обласній прокуратурі.

«Між подружжям виник конфлікт на ґрунті побутових суперечок. Відомо, що чоловік мав значну перевагу — займався боксом та раніше працював фітнес-тренером. У ході сварки він почав бити дружину, яка перебувала в ослабленому стані через травму, отриману від його побоїв напередодні», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що фігурант бив жінку руками, ногами та різними предметами по всьому тілу. Помітивши, що потерпіла все ще подає ознаки життя, чоловік зірвав з неї одяг і продовжив побиття.

убил жену в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Бажаючи довести умисел до кінця, коли дружина ще була жива, зловмисник почав прикладати до її спини розпечений предмет, спричинивши жертві значні опіки. Після цього — задушив її. Щоб перекласти вину за злочин, чоловік одягнув потерпілу і попросив свого знайомого терміново приїхати. На прохання вбивці той почав робити жінці штучне дихання і масаж серця, однак ознак життя загибла не подавала», – розповіли у прокуратурі.

Фігурант сказав, що тепер вони спільники, і викинув тіло на сходи у підʼїзд. Він попросив знайомого викликати швидку, погрожував йому, а сам вийшов на вулицю. Товариш намагався додзвонитися до лікарні і водночас продовжував реанімаційні дії, зазначили правоохоронці.

убил жену в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Після цього засуджений втік на своєму авто. Правоохоронці затримали його на заправці у Куп’янську, коли в нього закінчився бензин.

У прокуратурі кажуть: вину у вбивстві жінки фігурант категорично заперечував, зазначив, що справа сфальсифікована, свідки його обмовили, а дружина жива і змінила прізвище та ім’я. Під час засідань поводився зверхньо та зухвало, принижував батьків потерпілої. У вчиненому не розкаявся.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ). Йому призначили довічне ув’язнення.

Читайте також: Стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові: суд виніс вирок чоловіку, він розкаявся

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно
Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно
07.11.2025, 13:00
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
07.11.2025, 09:02
Частина області без світла, є поранені: Синєгубов про ситуацію в регіоні
Частина області без світла, є поранені: Синєгубов про ситуацію в регіоні
07.11.2025, 09:10
Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
07.11.2025, 13:05
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
07.11.2025, 10:06
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
07.11.2025, 10:58

Новини за темою:

17.07.2025
Хлопця, який розчленував підлітка, відправили до СІЗО, йому “світить” 15 років
11.07.2025
Розстріляв авто з родиною під Харковом у 2022-му: встановили особу росіянина
30.05.2025
Вистрелив у кохану: сварка на Харківщині завершилась трагічно – прокуратура
09.05.2025
Вбив за сережки й телефон: харків’янина відправили у тюрму на 15 років
02.05.2025
Убив 11 людей на Харківщині та Київщині: іноземець отримав довічне (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 13:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 32-річний чоловік. Слідство довело, що він жорстоко вбив дружину і викинув тіло у під’їзд.".