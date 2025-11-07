Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно
Вирок отримав 32-річний чоловік. Слідство довело, що він жорстоко вбив дружину і викинув тіло у під’їзд.
Трагедія сталася 1 жовтня 2019 року в одній із квартир на вулиці Василя Мельникова, нагадали в Харківській обласній прокуратурі.
«Між подружжям виник конфлікт на ґрунті побутових суперечок. Відомо, що чоловік мав значну перевагу — займався боксом та раніше працював фітнес-тренером. У ході сварки він почав бити дружину, яка перебувала в ослабленому стані через травму, отриману від його побоїв напередодні», – зазначили правоохоронці.
Встановлено, що фігурант бив жінку руками, ногами та різними предметами по всьому тілу. Помітивши, що потерпіла все ще подає ознаки життя, чоловік зірвав з неї одяг і продовжив побиття.
«Бажаючи довести умисел до кінця, коли дружина ще була жива, зловмисник почав прикладати до її спини розпечений предмет, спричинивши жертві значні опіки. Після цього — задушив її. Щоб перекласти вину за злочин, чоловік одягнув потерпілу і попросив свого знайомого терміново приїхати. На прохання вбивці той почав робити жінці штучне дихання і масаж серця, однак ознак життя загибла не подавала», – розповіли у прокуратурі.
Фігурант сказав, що тепер вони спільники, і викинув тіло на сходи у підʼїзд. Він попросив знайомого викликати швидку, погрожував йому, а сам вийшов на вулицю. Товариш намагався додзвонитися до лікарні і водночас продовжував реанімаційні дії, зазначили правоохоронці.
Після цього засуджений втік на своєму авто. Правоохоронці затримали його на заправці у Куп’янську, коли в нього закінчився бензин.
У прокуратурі кажуть: вину у вбивстві жінки фігурант категорично заперечував, зазначив, що справа сфальсифікована, свідки його обмовили, а дружина жива і змінила прізвище та ім’я. Під час засідань поводився зверхньо та зухвало, принижував батьків потерпілої. У вчиненому не розкаявся.
Суд визнав його винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ). Йому призначили довічне ув’язнення.
