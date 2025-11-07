Live

Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно

Происшествия 13:00   07.11.2025
Виктория Яковенко
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор получил 32-летний мужчина. Следствие доказало, что он жестоко убил жену и выбросил тело в подъезд.

Трагедия произошла 1 октября 2019 года в одной из квартир по улице Василия Мельникова, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

«Между супругами возник конфликт на почве бытовых споров. Известно, что у мужчины было значительное преимущество — занимался боксом и раньше работал фитнес-тренером. В ходе ссоры он начал бить жену, которая находилась в ослабленном состоянии из-за травмы, полученной от его побоев накануне», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант избивал женщину руками, ногами и разными предметами по всему телу. Заметив, что потерпевшая все еще подает признаки жизни, мужчина сорвал с нее одежду и продолжил избиение.

убил жену в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Желая довести умысел до конца, когда жена еще была жива, злоумышленник начал прикладывать к ее спине раскаленный предмет, причинив жертве значительные ожоги. После этого задушил ее. Чтобы переложить вину за преступление, мужчина переодел потерпевшую и попросил своего знакомого срочно приехать. По просьбе убийцы тот начал делать женщине искусственное дыхание и массаж сердца, однако признаков жизни погибшая не подавала», — рассказали в прокуратуре.

Фигурант сказал, что теперь они сообщники, и выбросил тело на лестницу в подъезд. Он попросил знакомого вызвать скорую, угрожал ему, а сам вышел на улицу. Товарищ пытался дозвониться в больницу и продолжал реанимационные действия, отметили правоохранители.

убил жену в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

После этого осужденный сбежал на своем авто. Правоохранители задержали его на заправке в Купянске, когда у него закончился бензин.

В прокуратуре говорят: вину в убийстве женщины фигурант категорически отрицал, отметил, что дело сфальсифицировано, свидетели его оговорили, а жена жива и изменила фамилию и имя. Во время заседаний вел себя свысока и дерзко, унижал родителей потерпевшей. В содеянном не раскаялся.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ). Ему назначили пожизненное заключение.

Читайте также: Стрелял в ветерана ВСУ в Харькове: суд вынес приговор мужчине, он раскаялся

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 13:05
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
07.11.2025, 07:16
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
07.11.2025, 13:00

Новости по теме:

28.03.2025
Жестокое убийство на Харьковщине: подозреваемого бросили в СИЗО, новые детали
27.03.2025
«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
18.03.2025
Убийство на Харьковщине: мужчине, который поджег любимую, суд увеличил срок
19.02.2021
Встреча выпускников закончилась жестоким убийством: злоумышленника посадили на 12 лет
17.02.2021
Нанес 20 ножевых ранений и поджег квартиру: как задерживали подозреваемого в жестоком убийстве (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 32-летний мужчина. Следствие доказало, что он жестоко убил жену и выбросил тело в подъезд.".