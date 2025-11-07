Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
Приговор получил 32-летний мужчина. Следствие доказало, что он жестоко убил жену и выбросил тело в подъезд.
Трагедия произошла 1 октября 2019 года в одной из квартир по улице Василия Мельникова, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.
«Между супругами возник конфликт на почве бытовых споров. Известно, что у мужчины было значительное преимущество — занимался боксом и раньше работал фитнес-тренером. В ходе ссоры он начал бить жену, которая находилась в ослабленном состоянии из-за травмы, полученной от его побоев накануне», — отметили правоохранители.
Установлено, что фигурант избивал женщину руками, ногами и разными предметами по всему телу. Заметив, что потерпевшая все еще подает признаки жизни, мужчина сорвал с нее одежду и продолжил избиение.
«Желая довести умысел до конца, когда жена еще была жива, злоумышленник начал прикладывать к ее спине раскаленный предмет, причинив жертве значительные ожоги. После этого задушил ее. Чтобы переложить вину за преступление, мужчина переодел потерпевшую и попросил своего знакомого срочно приехать. По просьбе убийцы тот начал делать женщине искусственное дыхание и массаж сердца, однако признаков жизни погибшая не подавала», — рассказали в прокуратуре.
Фигурант сказал, что теперь они сообщники, и выбросил тело на лестницу в подъезд. Он попросил знакомого вызвать скорую, угрожал ему, а сам вышел на улицу. Товарищ пытался дозвониться в больницу и продолжал реанимационные действия, отметили правоохранители.
После этого осужденный сбежал на своем авто. Правоохранители задержали его на заправке в Купянске, когда у него закончился бензин.
В прокуратуре говорят: вину в убийстве женщины фигурант категорически отрицал, отметил, что дело сфальсифицировано, свидетели его оговорили, а жена жива и изменила фамилию и имя. Во время заседаний вел себя свысока и дерзко, унижал родителей потерпевшей. В содеянном не раскаялся.
Суд признал его виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ). Ему назначили пожизненное заключение.
Читайте также: Стрелял в ветерана ВСУ в Харькове: суд вынес приговор мужчине, он раскаялся
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жестокое убийство, новости Харькова, пожизненное, приговор, убил;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 13:00;