Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно

Приговор получил 32-летний мужчина. Следствие доказало, что он жестоко убил жену и выбросил тело в подъезд.

Трагедия произошла 1 октября 2019 года в одной из квартир по улице Василия Мельникова, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

«Между супругами возник конфликт на почве бытовых споров. Известно, что у мужчины было значительное преимущество — занимался боксом и раньше работал фитнес-тренером. В ходе ссоры он начал бить жену, которая находилась в ослабленном состоянии из-за травмы, полученной от его побоев накануне», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант избивал женщину руками, ногами и разными предметами по всему телу. Заметив, что потерпевшая все еще подает признаки жизни, мужчина сорвал с нее одежду и продолжил избиение.

«Желая довести умысел до конца, когда жена еще была жива, злоумышленник начал прикладывать к ее спине раскаленный предмет, причинив жертве значительные ожоги. После этого задушил ее. Чтобы переложить вину за преступление, мужчина переодел потерпевшую и попросил своего знакомого срочно приехать. По просьбе убийцы тот начал делать женщине искусственное дыхание и массаж сердца, однако признаков жизни погибшая не подавала», — рассказали в прокуратуре.

Фигурант сказал, что теперь они сообщники, и выбросил тело на лестницу в подъезд. Он попросил знакомого вызвать скорую, угрожал ему, а сам вышел на улицу. Товарищ пытался дозвониться в больницу и продолжал реанимационные действия, отметили правоохранители.

После этого осужденный сбежал на своем авто. Правоохранители задержали его на заправке в Купянске, когда у него закончился бензин.

В прокуратуре говорят: вину в убийстве женщины фигурант категорически отрицал, отметил, что дело сфальсифицировано, свидетели его оговорили, а жена жива и изменила фамилию и имя. Во время заседаний вел себя свысока и дерзко, унижал родителей потерпевшей. В содеянном не раскаялся.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ). Ему назначили пожизненное заключение.