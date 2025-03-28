Live
  • Пт 28.03.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

Жестокое убийство на Харьковщине: подозреваемого бросили в СИЗО, новые детали

Происшествия 13:53   28.03.2025
Виктория Яковенко
Жестокое убийство на Харьковщине: подозреваемого бросили в СИЗО, новые детали Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд избрал меру пресечения 38-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве пожилой женщины на Харьковщине. Его отправили в СИЗО без права внесения залога.

По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 25 марта в селе Зачепиловка. Следствие выяснило, что выпивший фигурант пришел к односельчанке – своей 74-летней знакомой.

«Рассказывал мужчина о жизненных проблемах и попросил женщину угостить его алкоголем. Когда знакомая отказала ему в очередной рюмке, фигуранта стремительно «переключило» – он решил убить женщину и завладеть ее имуществом», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что мужчина схватил нож и нанес им более 10 ударов по телу пенсионерки. После этого он взял пояс от халата, обхватил им шею женщины и потащил ее на кухню. Потерпевшая умерла на месте.

«Понимая, что она мертва, мужчина прихватил с собой из квартиры два старых телефона и 600 гривен. Фигурант уже имел проблемы с законом: раньше он был осужден за грабеж. Поэтому он решил как можно быстрее скрыться», — отметили в прокуратуре.

Фигурант сел на велосипед и поехал в направлении Днепропетровской области. Однако там его задержали правоохранители.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство и разбой.

Напомним, ранее фигурант рассказал свою версию событий.

Читайте также: Пожизненное грозит 21-летнему жителю области: парня будут судить за диверсии

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Гордимся харьковчанами» — Терехов рассказал о поступке горожан после удара
«Гордимся харьковчанами» — Терехов рассказал о поступке горожан после удара
28.03.2025, 12:51
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
28.03.2025, 10:10
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
27.03.2025, 14:14
В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина
В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина
28.03.2025, 11:55
Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории
28.03.2025, 06:00
Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе
Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе
28.03.2025, 14:36

Новости по теме:

16:02
«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
17:49
Убийство на Харьковщине: мужчине, который поджег любимую, суд увеличил срок
18:00
Встреча выпускников закончилась жестоким убийством: злоумышленника посадили на 12 лет
18:27
Нанес 20 ножевых ранений и поджег квартиру: как задерживали подозреваемого в жестоком убийстве (фото, видео)
16:14
Женщина, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери, просит отправить себя под домашний арест

Вы читали новость: «Жестокое убийство на Харьковщине: подозреваемого бросили в СИЗО, новые детали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 13:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд избрал меру пресечения 38-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве пожилой женщины на Харьковщине. Его отправили в СИЗО без права внесения залога.".