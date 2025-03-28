Жестокое убийство на Харьковщине: подозреваемого бросили в СИЗО, новые детали
Суд избрал меру пресечения 38-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве пожилой женщины на Харьковщине. Его отправили в СИЗО без права внесения залога.
По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 25 марта в селе Зачепиловка. Следствие выяснило, что выпивший фигурант пришел к односельчанке – своей 74-летней знакомой.
«Рассказывал мужчина о жизненных проблемах и попросил женщину угостить его алкоголем. Когда знакомая отказала ему в очередной рюмке, фигуранта стремительно «переключило» – он решил убить женщину и завладеть ее имуществом», — рассказали правоохранители.
В прокуратуре добавили, что мужчина схватил нож и нанес им более 10 ударов по телу пенсионерки. После этого он взял пояс от халата, обхватил им шею женщины и потащил ее на кухню. Потерпевшая умерла на месте.
«Понимая, что она мертва, мужчина прихватил с собой из квартиры два старых телефона и 600 гривен. Фигурант уже имел проблемы с законом: раньше он был осужден за грабеж. Поэтому он решил как можно быстрее скрыться», — отметили в прокуратуре.
Фигурант сел на велосипед и поехал в направлении Днепропетровской области. Однако там его задержали правоохранители.
Мужчине инкриминируют умышленное убийство и разбой.
Напомним, ранее фигурант рассказал свою версию событий.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жестокое убийство, СИЗО, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд избрал меру пресечения 38-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве пожилой женщины на Харьковщине. Его отправили в СИЗО без права внесения залога.".