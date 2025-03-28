Жестокое убийство на Харьковщине: подозреваемого бросили в СИЗО, новые детали

Суд избрал меру пресечения 38-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве пожилой женщины на Харьковщине. Его отправили в СИЗО без права внесения залога.

По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 25 марта в селе Зачепиловка. Следствие выяснило, что выпивший фигурант пришел к односельчанке – своей 74-летней знакомой.

«Рассказывал мужчина о жизненных проблемах и попросил женщину угостить его алкоголем. Когда знакомая отказала ему в очередной рюмке, фигуранта стремительно «переключило» – он решил убить женщину и завладеть ее имуществом», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что мужчина схватил нож и нанес им более 10 ударов по телу пенсионерки. После этого он взял пояс от халата, обхватил им шею женщины и потащил ее на кухню. Потерпевшая умерла на месте.

«Понимая, что она мертва, мужчина прихватил с собой из квартиры два старых телефона и 600 гривен. Фигурант уже имел проблемы с законом: раньше он был осужден за грабеж. Поэтому он решил как можно быстрее скрыться», — отметили в прокуратуре.

Фигурант сел на велосипед и поехал в направлении Днепропетровской области. Однако там его задержали правоохранители.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство и разбой.

Напомним, ранее фигурант рассказал свою версию событий.