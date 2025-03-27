«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
Сообщения о трагедии правоохранители получили утром 25 марта, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Соседка пожилой женщины рассказала, что нашла ее тело в квартире, а вещи в комнате были разбросаны.
«Благодаря камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать причастного к преступлению. Им оказался 39-летний односельчанин жертвы, наркозависимый, неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей», — отметили в полиции.
Следователи установили, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомой около 03:00.
«Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый перевязал женщине рот шарфом, нанес около десяти ударов ножом, забрал деньги и во избежание ответственности сбежал в соседнюю область», — сообщили правоохранители.
Фигурант рассказал свою версию событий. По его словам, он на велосипеде приехал к женщине, которая «гонит самогон».
«И что-то меня переклинило. Схватил нож кухонный и начал ее «ширять» в спину, бок. Дальше перевернул все в доме, чтобы было видно, что это как грабеж. 600 грн у нее взял», — рассказал мужчина.
Полицейские задержали фигуранта в селе Черкасское Днепропетровской области. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
Видео: ГУНП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жестокое убийство, пенсионерка, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о трагедии правоохранители получили утром 25 марта, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".