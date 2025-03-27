«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹

Сообщения о трагедии правоохранители получили утром 25 марта, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Соседка пожилой женщины рассказала, что нашла ее тело в квартире, а вещи в комнате были разбросаны.

«Благодаря камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать причастного к преступлению. Им оказался 39-летний односельчанин жертвы, наркозависимый, неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей», — отметили в полиции.

Следователи установили, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомой около 03:00.

«Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый перевязал женщине рот шарфом, нанес около десяти ударов ножом, забрал деньги и во избежание ответственности сбежал в соседнюю область», — сообщили правоохранители.

Фигурант рассказал свою версию событий. По его словам, он на велосипеде приехал к женщине, которая «гонит самогон».

«И что-то меня переклинило. Схватил нож кухонный и начал ее «ширять» в спину, бок. Дальше перевернул все в доме, чтобы было видно, что это как грабеж. 600 грн у нее взял», — рассказал мужчина.

Полицейские задержали фигуранта в селе Черкасское Днепропетровской области. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Видео: ГУНП в Харьковской области